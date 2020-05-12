В Дии появилась автогражданка: полный перечень услуг доступен водителям

Отныне для водителей в приложении Дия доступен полный комплекс услуг: удостоверение водителя, техпаспорт и автогражданка. Последняя будет отображаться только для владельцев, которые фактически владеют транспортным средством.

О старте работы новой услуги в приложении Дия сообщило Минцифры в своем телеграмм-канале.

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Как это работает

Мобильное приложение создает запрос по номеру авто в систему МТСБУ относительно наличия страхования. Если у вас действительный страховой полис, в меню техпаспорта в Дии вы увидите розовую бегущую строку "страховой полис действителен". Если у вас его нет, то желтую – "страховой полис не действителен".

Автогражданка будет отображаться только у владельцев авто. Вы также можете проверить с любого смартфона, где установлено приложение Дия. С помощью QR-кода вы можете сверить документ с данными в реестре. Страховой полис будет доступен только владельцам авто.

Обратите внимание! Для отображения документа приложение Дия нужно обновить до версии 1.7.2.

Имеет ли мобильная автогражданка юридическую силу

Да. Юридическая сила автогражданки в смартфоне определена в Постановлении КМУ № 956 от 23.10.2019 года.

Как разработчики защищают данные пользователей

Архитектура Дии построена так, что на серверной части вообще не осуществляется хранение персональных данных пользователей. Дия отражает их, только делая разовый запрос. При этом информация в каналах передачи данных передается в зашифрованном виде, а на некоторых этапах – используется двойное шифрование.

Что такое Дия?Это масштабный проект правительства в рамках идеи "государство в смартфоне". Сначала заработало мобильное приложение Дия – его можно бесплатно скачать в магазинах приложений для Android и Apple. В марте стала доступна и десктопная версия сервиса.



В рамках этого проекта уже до конца 2020 года планируют оцифровать до 50 самых распространенных государственных услуг. А вот полностью оцифровать все государственные услуги планируют в течение 3 лет.

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