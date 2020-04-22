Diia Company: Минцифра запустила сайт государственной IT-компании

Министерство цифровой трансформации Украины запустило сайт государственной IT-компании Diia Company. Здесь можно найти информацию про цифровые продукты, над которыми работает IT-команда министерства.

О запуске Diia Company сообщили на официальном Telegram-канале портала "Действие".

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Какую информацию можно найти на сайте

На сайте Diia Company можно найти информацию про цифровые продукты, над которыми работает IT-команда Минцифры. А также можно увидеть структуру компании и подход к работе.

Если же вы ищете работу и хотели бы присоединиться к команде Diia Company, то на сайте можно увидеть перечень актуальных вакансий.



На Diia Company есть перечень актуальных вакансий / скриншот

Что известно о Diia Company

В феврале Министерство цифровой трансформации запустило первую государственную IT-компанию. Команда занимается диджитализацией государственных услуг. В частности, компания работает над порталом и приложением "Дия", а также со всеми электронными услугами, репозиторием заказанных государственных услуг и системой мониторинга качества работы ЦПАУ.

"Мы работаем над совершенствованием электронного управления и развиваем все информационное общество. Наша цель – легкая и удобная жизнь украинцев. Мы привлечем всю Украину к цифровизации, чтобы впоследствии все админуслуги для граждан и бизнеса были онлайн", – говорят в Diia Company.

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