Дия работает уже три месяца: Федоров рассказал о проблемах сервиса

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров рассказал о самых распространенных трудностях с которыми команда государства в смартфоне столкнулась в течении трех месяцев работы "Дии". Он объяснил как разработчики сервиса работают над решением проблем платформы и ее совершенствованием.

В своем телеграмм-канале Федоров отметил, что только само приложение "Дия" установили 3 миллиона пользователей.

Подробно Сервис Дия: что это такое, какие услуги доступны и где скачать

Проблемы "Дии"

Федоров рассказал, что сервис имеет ряд проблем, которые мешают его полноценной работе:

качество данных в реестрах;

некомпетентность и медлительность чиновников;

отсутствие желания "отходить от кормушки".

Именно из-за этих и других аналогичных трудностей каждый день разработчики сталкиваются со случаями, когда у некоторых пользователей сервиса не отображается та или иная информация о собственности, или некоторые службы или бизнес не принимают электронные документы.

Путь цифровой трансформации не быстрый. Если не сегодня так завтра. Но мы долбим скалу. Запускаем услугу за услугой,

– написал министр.

Он также отметил, что команда платформы постоянно анализирует ее работу и призвал следить за сервисом, поскольку команда уже проводит бета-тесты ее новых возможностей.

Что такое Дия?Это масштабный проект правительства в рамках идеи "государство в смартфоне". Сначала заработало мобильное приложение Дия – его можно бесплатно загрузить в магазинах приложений для Android и Apple. В марте стала доступна и десктопная версия сервиса.



В рамках этого проекта уже до конца 2020 года планируют оцифровать до 50 распространенных государственных услуг. А вот полностью оцифровать все государственные услуги планируют в течение 3 лет.

К слову, в приложении есть чисто цифровые документы – водительское удостоверение, информация о техническом средстве, которым владеет человек. Также там появился и электронный паспорт. Украина первой в мире ввела аналог такого документа.



Где можно использовать е-паспорт / Инфографика 24 канала

Кроме того, с 2 апреля 2020 года официально работает сервис Дия. Сейчас на сайте можно оформить:

справку о несудимости,

помощь при рождении ребенка,

ежемесячное возмещение стоимости услуг по уходу за ребенком до трех лет,

ряд лицензий, разрешений или получить выписки из реестров.

Также можно подать иск в суд или получить услуги, связанные с документами водителя. Кроме того, украинцы могут проверить имеющуюся информацию о себе из 5 государственных реестров.

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