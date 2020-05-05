Дия работает уже три месяца: Федоров рассказал о проблемах сервиса
Министр цифровой трансформации Михаил Федоров рассказал о самых распространенных трудностях с которыми команда государства в смартфоне столкнулась в течении трех месяцев работы "Дии". Он объяснил как разработчики сервиса работают над решением проблем платформы и ее совершенствованием.
В своем телеграмм-канале Федоров отметил, что только само приложение "Дия" установили 3 миллиона пользователей.
Подробно Сервис Дия: что это такое, какие услуги доступны и где скачать
Проблемы "Дии"
Федоров рассказал, что сервис имеет ряд проблем, которые мешают его полноценной работе:
- качество данных в реестрах;
- некомпетентность и медлительность чиновников;
- отсутствие желания "отходить от кормушки".
Именно из-за этих и других аналогичных трудностей каждый день разработчики сталкиваются со случаями, когда у некоторых пользователей сервиса не отображается та или иная информация о собственности, или некоторые службы или бизнес не принимают электронные документы.
Путь цифровой трансформации не быстрый. Если не сегодня так завтра. Но мы долбим скалу. Запускаем услугу за услугой,
– написал министр.
Он также отметил, что команда платформы постоянно анализирует ее работу и призвал следить за сервисом, поскольку команда уже проводит бета-тесты ее новых возможностей.
Что такое Дия?Это масштабный проект правительства в рамках идеи "государство в смартфоне". Сначала заработало мобильное приложение Дия – его можно бесплатно загрузить в магазинах приложений для Android и Apple. В марте стала доступна и десктопная версия сервиса.
В рамках этого проекта уже до конца 2020 года планируют оцифровать до 50 распространенных государственных услуг. А вот полностью оцифровать все государственные услуги планируют в течение 3 лет.
К слову, в приложении есть чисто цифровые документы – водительское удостоверение, информация о техническом средстве, которым владеет человек. Также там появился и электронный паспорт. Украина первой в мире ввела аналог такого документа.
Где можно использовать е-паспорт / Инфографика 24 канала
Кроме того, с 2 апреля 2020 года официально работает сервис Дия. Сейчас на сайте можно оформить:
- справку о несудимости,
- помощь при рождении ребенка,
- ежемесячное возмещение стоимости услуг по уходу за ребенком до трех лет,
- ряд лицензий, разрешений или получить выписки из реестров.
Также можно подать иск в суд или получить услуги, связанные с документами водителя. Кроме того, украинцы могут проверить имеющуюся информацию о себе из 5 государственных реестров.
Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно.