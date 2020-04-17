Динамическую Just Cause 4 и приключенческую Wheels of Aurelia раздают бесплатно и навсегда
Неделя заканчивается, а значит пришло время для свежей раздачи в сервисе цифровой дистрибуции Epic Games Store. На смену детективу Sherlock Holmes: Crimes and Punishments и стимпанк-хоррора Close to the Sun пришли не менее выдающиеся тайтлы: красочный квест об Италии конца 70-х и неистовый экшн о приключениях агента Рико Родригеса.
Новые бесплатные игры можно найти на главной странице магазина Epic Games Store.
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Детали раздач
Хедлайнером раздачи, конечно же, стала Just Cause 4 – заключительная часть истории о ночном кошмаре всех диктаторов банановых республик, агенте Рико Родригесе. На этот раз герой бросил вызов военной организации "Черная рука", противостоять которой он будет в островном государстве Солис. К сожалению, игра была довольно прохладно воспринята как критиками, так и геймерами.
Трейлер Just Cause 4:
Второй игрой в подборке стала смесь квеста и визуальной новеллы Wheels of Aurelia, действие которой разворачивается в Италии в 1978 году. Главная героиня, Лелль, едет во Францию и по дороге встречает множество интересных путешественников, с которыми ведет задушевные (и не очень) беседы. Геймеры должны управлять автомобилем и выбирать реплики для диалогов.
Трейлер Wheels of Aurelia:
Чтобы добавить в свою библиотеку боевик Just Cause 4, достаточно пройти по этой ссылке и нажать кнопку "Получить". По Wheels of Aurelia, то ее можно забрать здесь – процедура та же. Акция продлится до 18:00 23 апреля.
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