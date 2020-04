Динамическую Just Cause 4 и приключенческую Wheels of Aurelia раздают бесплатно и навсегда

Just Cause 4 отдают бесплатно / Скриншот

Неделя заканчивается, а значит пришло время для свежей раздачи в сервисе цифровой дистрибуции Epic Games Store. На смену детективу Sherlock Holmes: Crimes and Punishments и стимпанк-хоррора Close to the Sun пришли не менее выдающиеся тайтлы: красочный квест об Италии конца 70-х и неистовый экшн о приключениях агента Рико Родригеса.