Disney может выпустить фильм по мотивам игры Assassin's Creed

Фильмы, снятые по сюжетам игр, – довольно непростая тема и за такие ленты режиссеры берутся крайне редко. Однако, недавно в сети появилась информация, что Disney планирует снять фильм по мотивам игры Assassin's Creed.

Портал We Got This Covered сообщил, что Disney всерьез задумалась над съемкой нового фильма по мотивам Assassin's Creed.

Вероятность выхода ленты в свет. Свои источники WGTC не раскрывает, а потому к новости следует относиться с долей скептицизма. Однако вероятность того, что фильму быть, высока. В конце концов, у корпорации есть права на съемку – они достались ей после покупки студии FOX.

Предыдущие экранизации. По слухам, новый проект станет перезапуском, а не продолжением спорного "Кредо убийцы" (2016 года). На ленту с Майклом Фассбендером спустили 125 миллионов долларов, но на показах в США удалось отбить лишь скромные 54 миллиона долларов, сборы в мире составили чуть более 240 миллионов долларов.

Трейлер фильма "Кредо убийцы" – смотрите видео

Планы студии на фильм. По данным WGTC, на верхах многомиллиардной Disney кипят споры. Обсуждают потенциал проекта, прикидывают, где его лучше выпустить: в кинотеатрах или в сервисе Disney+. согласно утечке, надежды возлагают серьезные – в планах съемка целой трилогии.

