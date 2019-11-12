Новый стриминговый сервис Disney Plus: дата выхода и перечень стран
Корпорация The Walt Disney запускает собственный стриминговый сервис Disney Plus. С 12 ноября сервис заработал в США, Канаде и Нидерландах. Об Украине точной информации пока нет, вероятно, у нас он заработает в 2021 году.
Еще через несколько дней, 19 ноября, сервис заработает в Австралии и Новой Зеландии.
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Disney Plus в Украине
Во время анонса в компании Disney заявили, что планирует запустить сервис во всем мире. Это должно произойти постепенно, в течение следующих двух лет.
В частности, 31 марта 2020 года Disney Plus должен заработать в Великобритании, Франции, Италии, Испании и других западноевропейских странах.
В странах Восточной Европы он станет доступен в первой половине 2021 года. Вероятно, тогда же он заработает и в Украине.
Что посмотреть?
На сервисе Disney Plus представят хорошо известные картины от студий Disney, Pixar, Marvel, Lucasfilm, а также новые фильмы и сериалы. В частности, на сервисе представят оригинальный сериал "Мандалорец", действие которого происходит во вселенной "Звездных войн".
Также эксклюзивно на Disney Plus будут доступны сериалы "Мисс Марвел", "Женщина-Халк", "Маппеты", "Живи еще один день" и прочее.
Цена
- На территории США месячная подписка на стриминговый сервис стоит 6,99 долларов (175 гривен).
- Подписка на год в Соединенных Штатах обойдется в 69,99 долларов (1750 гривен).
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