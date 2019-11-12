Новый стриминговый сервис Disney Plus: дата выхода и перечень стран

32 Читати новину українською
Disney Plus – когда выйдет в Украине, список стран
Disney Plus: дата выхода / polygon.com

Корпорация The Walt Disney запускает собственный стриминговый сервис Disney Plus. С 12 ноября сервис заработал в США, Канаде и Нидерландах. Об Украине точной информации пока нет, вероятно, у нас он заработает в 2021 году.

Еще через несколько дней, 19 ноября, сервис заработает в Австралии и Новой Зеландии.

Читайте также: Заработал стриминговый сервис Apple TV+: он доступен и в Украине

Disney Plus в Украине

Во время анонса в компании Disney заявили, что планирует запустить сервис во всем мире. Это должно произойти постепенно, в течение следующих двух лет.

В частности, 31 марта 2020 года Disney Plus должен заработать в Великобритании, Франции, Италии, Испании и других западноевропейских странах.

В странах Восточной Европы он станет доступен в первой половине 2021 года. Вероятно, тогда же он заработает и в Украине.

Что посмотреть?

На сервисе Disney Plus представят хорошо известные картины от студий Disney, Pixar, Marvel, Lucasfilm, а также новые фильмы и сериалы. В частности, на сервисе представят оригинальный сериал "Мандалорец", действие которого происходит во вселенной "Звездных войн".

Также эксклюзивно на Disney Plus будут доступны сериалы "Мисс Марвел", "Женщина-Халк", "Маппеты", "Живи еще один день" и прочее.

Цена

  • На территории США месячная подписка на стриминговый сервис стоит 6,99 долларов (175 гривен).
  • Подписка на год в Соединенных Штатах обойдется в 69,99 долларов (1750 гривен).

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно

blog_ava
Как правильно принимать антибиотики
сегодня
1465
Теги: Новости Техно LifeStyle Техно Кино Голливуд Disney Интернет
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
PayPal в Украине: что это такое и как пользоваться сервисом
11 ноября 20:06 PayPal в Украине: что это такое и как пользоваться сервисом
184
Распродажа 11.11 на Aliexpress: как действительно сэкономить
11 ноября 09:03 Распродажа 11.11 на Aliexpress: как действительно сэкономить
Ірина Полицька 5374
Лучшие смартфоны октября – рейтинг Техно 24
10 ноября 22:15 Лучшие смартфоны октября – рейтинг Техно 24
Ірина Полицька 580
Кто такой Джек Ма: сказочная история успеха китайского миллиардера
10 ноября 08:06 Кто такой Джек Ма: сказочная история успеха китайского миллиардера
Єва Шварц 527
Как защитить свою технику от вирусов и хакерских атак: правила, которые должен знать каждый
9 ноября 22:04 Как защитить свою технику от вирусов и хакерских атак: правила, которые должен знать каждый
1078
Новости
Больше новостей
Залиште відгук