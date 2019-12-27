Диспетчер задач Windows 10 получит новые функции

Пожалуй самым популярным диагностическим инструментом в составе операционных систем Windows является стандартный диспетчер задач. Как и другие системные программы, он постоянно совершенствуется разработчиками Microsoft. В будущем большом обновлении ОС пользователей ждут новые полезные функции уже знакомого приложения.

Новые возможности диспетчера задач Windows

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Первым изменением станет появление во вкладке "Подробности" колонки, в которой будет указываться архитектура того или иного процесса – x86, x64 или Arm32. Сейчас эта информация ограничена указанием разрядности запущенного процесса (x86 или x64). Новая функциональность вероятно будет добавлена в диспетчер задач во второй половине 2020 года.



Диспетчер задач Windows 10 сможет определять тип накопителя

Весной следующего года в Windows 10 также появится информация о типе диска (HDD, SSD или другой) в разделе "Производительность". Это позволит быстро идентифицировать накопитель в составе ПК. Также операционная система научится показывать температуру дискретного графического адаптера без сторонних утилит. Опция будет включена в сборник 20H1.

Другой функционал

Среди других нововведений будущего апдейта войдут функция Cloud Recovery для восстановления системы из облака, улучшенный голосовой ассистент Cortana и обновленная служба Windows Update. Начало распространения пользовательской версии сборки ожидается весной 2020 года.

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