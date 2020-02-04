Дисплей гибкого смартфона Motorola Razr 2019 разорвали прямо на выставочном стенде

После появления информации о хрупкости гибкого дисплея Motorola Razr 2019, появились интересные фотографии с выставочного стенда одного из магазинов. На них изображена буквально разорванная новинка после нескольких дней работы.

Особенностью гибкого дисплея, установленного в Motorola Razr 2019 является то, что он не имеет жесткого крепления в районе расположения петель. Таким образом инженеры компании достигли максимальной амплитуды раскрытия гаджета, однако это плохо влияет на его устойчивость.

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Инженерам Motorola точно надо больше поработать над конструкцией дисплея и его защитой. Несмотря на очень высокую цену смартфона таких ситуаций возникать не должно. Хотя судить на самом деле слишком рано, ведь не до конца понятно, что именно произошло со смартфоном. На первый взгляд складывается впечатление, что его просто выдрали из корпуса.



Разорванный дисплей Motorola Razr 2019

Такая ситуация случилась с устройством, установленным в одном из магазинов американского ритейлера Walmart, оно было сорвано из полимерной подложки. По периметру экрана остались лишь "клочки" матрицы. Представители торговой сети комментариев по этому инциденту не давали. Об этом случае оповестил пользователь твитера MaxWinebach.

В контексте этой новости справедливо будет упомянуть о видеоинструкции, которую Motorola выпустила недавно. В ней демонстрируется, как правильно ухаживать за смартфоном нового Razr 2019.

Как следить за смартфоном с гибким экраном – инструкция от Motorola:

Цена Motorola Razr 2019

Стоимость "жабки" Motorola Razr 2019 составляет 1 499 долларов. После ряда переносов Motorola назначила окончательную дату старта продаж новинки на 19 февраля.

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