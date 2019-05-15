Дисплей смартфона OnePlus 7 Pro признали лучшим на рынке

Еще до официальной презентации смартфона OnePlus 7 Pro специалисты из DisplayMate заявили, что уже успели протестировать новинку и присвоили ей самый высокий рейтинг. Сразу после анонса эксперты опубликовали детальный отчет о возможностях OLED-матрицы нового смартфона.

Как сообщает 4PDA, по словам DisplayMate, OnePlus 7 Pro оснащен "впечатляющим дисплеем с высокими показателями производительности".

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Какие категории учитывались для оценки дисплея? В частности, аппарату удалось установить сразу несколько рекордов в сводном рейтинге мобильных устройств. Особое внимание сотрудники DisplayMate уделили следующим показателям:

Максимальная абсолютная точность цветопередачи (0,8 JNCD). Низкая отражающая способность экрана (4,6%). Крупнейшая собственная цветовая гамма (111% DCI-P3 и 140% sRGB / Rec.709). Малейшее изменение яркости при изменении угла обзора (22% при 30 градусах). Самый высокий коэффициент контрастности (номинально бесконечный).



Характеристики дисплея OnePlus 7 Pro

Результаты исследований. По результатам детального исследования OnePlus 7 Pro получил очень хорошие оценки во всех категориях, кроме смещения синего цвета при угле обзора 30 градусов – 5,9 JNCD. Это не повлияло на общий балл гаджета, потому что сдвиг синего цвета менее заметны, чем в случае с красным и зеленым.

OnePlus 7 Pro оснащен весьма впечатляющим дисплеем для смартфонов высшего уровня с почти идеальной калибровочной точностью и производительностью, которые визуально не отличаются от идеальных,

– заявили в DisplayMate.

Другие смартфоны с отличными дисплеями. Как и сообщалось ранее, смартфон получил высшую оценку А + и разделил первое место с протестированными ранее Samsung Galaxy S10, Apple iPhone Xs Max и Google Pixel 3 XL в категории "смартфон с лучшим дисплеем".

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