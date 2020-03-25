Дизайн и характеристики геймерского смартфона Lenovo Legion засветились в сети

В связи с расширением сегмента мобильных игр, многие производители смартфонов выпускают фирменные гаджеты в специальном геймерском исполнении. Очередной новинкой компании Lenovo станет смартфон Legion: его рендеры и технические характеристики уже засветились в сети.

Источником утечки стал китайский патентный регулятор CNIPA, который опубликовал серию рендеров Lenovo Legion, передает GSMArena.

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Дизайн

Судя по изображениям, аппарат получит металлическую заднюю крышку с фирменным логотипом и декоративной светодиодной подсветкой. На корпусе устройства видно специальный аппаратный слайдер для активации режима высокой производительности.

Помимо тройной основной камеры, новинка будет интересна оригинальным дизайном с массивной решеткой для отвода воздуха. По слухам, производитель оснастит модель активной системой охлаждения с одним или несколькими миниатюрными вентиляторами.

Дизайн смартфона Lenovo Legion: фотогалерея

Технические характеристики

Примечательно, что на изображениях фигурирует процессор Snapdragon 855. Однако близкие к компании источники утверждают, что речь идет о ранних зарисовках модели, и финальная версия смартфона будет построена на базе флагманского Snapdragon 865.

Устройству также приписывают емкий аккумулятор на 5 050 мач и сразу два порта USB Type-C для удобства зарядки во время игры.

Дата выхода и цена

Дата анонса и цена геймерского смартфона Lenovo Legion производителем пока не объявлены.

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