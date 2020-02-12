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Производитель чехлов засветил дизайн iPhone SE 2: фото

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Производитель чехлов засветил дизайн iPhone SE 2 / CNet

Хотя компания Apple еще не подтвердила выпуск нового смартфона iPhone 9, многочисленные инсайдерские публикации уже раскрыли практически всю информацию об устройстве. Источником новой утечки стал интернет-магазин производителя чехлов, который опубликовал серию снимков с дизайном неанонсированного "бюджетника".

Что известно об утечке

К теме: iPhone 12: полные характеристики и цены и изображения смартфонов

На сайте онлайн-ритейлера Totallee появились фотографии защитного чехла, предназначенного для iPhone 9, продавец обозначил как iPhone SE 2.


Новый "бюджетник" Apple получит название iPhone SE 2

Примечательно, что аксессуар уже доступен для заказа – это намекает на получение производителем реалистичных макетов устройства. Стоимость кейса в черном, белом или прозрачном исполнении составляет 35 долларов (около 850 гривен по курсу по состоянию на 12 февраля 2020 года).

Судя по представленным изображениям, iPhone 9 получит единую основную камеру, как и предполагалось ранее. Дизайн корпуса устройства и расположение аппаратных клавиш напоминают модель iPhone 6, а вот фронтальную панель гаджета производитель чехлов так и не показал.


Дизайн iPhone SE 2

Предполагаемая дата анонса и цена

Судя по заявленной даты начала поставок (24 марта), презентация смартфона состоится не позднее этого дня. Ожидаемая стоимость новинки, согласно предварительным утечкам, составит 399 долларов (примерно 9800 гривен).

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Автор: Анастасия Можаровская
Теги: Новости Техно Техно Смартфоны iPhone Apple
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