Дизайн нового iPad Pro 2018 рассекретили накануне презентации

В сети появилась информация о дизайне нового iPad Pro 2018. По данным источника, несмотря на все надежды он не станет безрамочным.

Про це повідомляє Appleinsider.

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Рамки по периметру дисплея iPad Pro 2018 значительно больше, чем у новых iPhone, что не позволяет ему носить звание безрамочного. Благодаря этому инженерам компании не пришлось идти на компромисс и оснащать устройство асимметричным дисплеем ради возможности встроить в лицевую панель систему датчиков с поддержкой технологии распознавания лиц.

Это подтверждает изображение нового планшета, которое обнаружил разработчик Гильермо Рэмбо в программном коде iOS 12.1.

Фронтальная панель iPad Pro 2018 вызывает стойкие ассоциации с оригинальным iPad, которые вышли в 2010 году. Этому способствуют более округлые, чем в моделях актуального поколения, углы. Сходства добавляет и кнопка питания, размещенная на верхней грани, а также клавишу регулировки громкости, которая сильно выпирает.

Вероятный дизан iPad Pro 2018

По слухам, новый iPad Pro получит дисплей Liquid Retina с диагональю не менее 11 дюймов, высокопроизводительный процессор A12X Bionic в паре с 4 ГБ оперативной памяти.

Главной особенностью планшета станет поддержка идентификации с помощью лица с возможностью распознавания в горизонтальной ориентации. Эта функция является эксклюзивной для iPad и недоступна владельцам даже iPhone XS Max. Кроме того, ожидается поддержка пера Apple Pencil второго поколения.

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Отметим, презентация iPad Pro 2018 пройдет уже завтра, 30 октября. Вместе с планшетом Apple может представить увеличенный MacBook Retina с диагональю дисплея 13 дюймов и AirPods второго поколения с защитой от попадания пыли и влаги.

Не исключено, что на мероприятии будут раскрыты новые подробности о беспроводной зарядной станции AirPower, упоминания о которой почему-то были убраны с сайта компании еще в сентябре.



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