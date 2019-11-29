Дизайн сервиса "Дія": как будет выглядеть приложение для госуслуг

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Как будет выглядеть сервис "Дія" / unsplash.com

В сентябре этого года Министерство цифровой трансформации анонсировало запуск сервиса «Дія». Брендинг для проекта разработало агентство Fedoriv со Spiilka design buro. Сейчас разработчики разместили дизайн сервиса в открытом доступе.

В частности, украинцам показали шрифты е-Ukraine, логотипы, государственные и специальные символы, которые использовались для брендинга "Дія" и другое.

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Дизайн сервісу
Дизайн сервиса "Дія"

Для чего этот проект

Это онлайн-сервис, в котором украинцы смогут получить доступ к государственным услугам. То есть на практике это будет выглядеть так - пользователь с помощью своего смартфона сможет оформить любую услугу и подписать документ, без участия чиновника. У каждого пользователя будет кабинет пользователя.

Дизайн сервісу «Дія»:
Шрифт "Дія"

Через приложение украинцы смогут оформить такие госуслуги:

  • Оформить ФОП за 10 минут
  • Воспользоваться электронным кабинетом гражданина;
  • Оцифровать сотни услуг;
  • Получить лицензии и разрешения онлайн;
  • Получить цифровые медицинские услуги и многое другое.

В общем сервис будет предусматривать 120 услуг онлайн. До конца года должны появиться еще 70.

Дизайн сервісу «Дія»
"Дія", страница в Facebook

Когда заработает

В эксклюзивном интервью для 24 канала министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что приложение станет доступным 1 декабря.

Дизайн сервісу «Дія»:

Логотип "Дія"

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Автор: Ирина Полицкая
Теги: Министерство цифровой трансформации Приложения Новости Техно Техно Интернет
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