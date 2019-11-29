Дизайн сервиса "Дія": как будет выглядеть приложение для госуслуг

В сентябре этого года Министерство цифровой трансформации анонсировало запуск сервиса «Дія». Брендинг для проекта разработало агентство Fedoriv со Spiilka design buro. Сейчас разработчики разместили дизайн сервиса в открытом доступе.

В частности, украинцам показали шрифты е-Ukraine, логотипы, государственные и специальные символы, которые использовались для брендинга "Дія" и другое.

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Дизайн сервиса "Дія"

Для чего этот проект

Это онлайн-сервис, в котором украинцы смогут получить доступ к государственным услугам. То есть на практике это будет выглядеть так - пользователь с помощью своего смартфона сможет оформить любую услугу и подписать документ, без участия чиновника. У каждого пользователя будет кабинет пользователя.



Шрифт "Дія"

Через приложение украинцы смогут оформить такие госуслуги:

Оформить ФОП за 10 минут

Воспользоваться электронным кабинетом гражданина;

Оцифровать сотни услуг;

Получить лицензии и разрешения онлайн;

Получить цифровые медицинские услуги и многое другое.

В общем сервис будет предусматривать 120 услуг онлайн. До конца года должны появиться еще 70.



"Дія", страница в Facebook

Когда заработает

В эксклюзивном интервью для 24 канала министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что приложение станет доступным 1 декабря.

Логотип "Дія"

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