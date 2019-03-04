Дизайн смартфона OnePlus 7 полностью рассекретили до анонса: фото

Вслед за утечкой характеристик флагманского смартфона OnePlus 7 в сети появились качественные рендеры устройства. Серия свежих изображений дополнена коротким видеороликом, который демонстрирует все особенности дизайна новинки.

Дизайн. Как сообщает 4PDA, качественные фото и видео опубликовал известный инсайдер OnLeaks. Согласно утечке, 6,5-дюймовый дисплей смартфона с тонкими рамками и небольшим "подбородком" обойдется без вырезов и отверстий, занимая до 95% площади лицевой панели.

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Предполагаемое разрешение экрана со встроенным сканером отпечатков пальцев – Full HD+. Селфи-модуль с выдвижным механизмом будет расположен в верхнем торце корпуса и смещен влево от центра. На задней крышке разместится тройная основная камера с LED-вспышкой.



OnePlus 7 получит новую селфи-камеру

Физические кнопки размещены на боковых гранях устройства, решетка динамика и порт USB Type-C – на нижней. Судя по опубликованным рендерам, 3,5-миллиметровый аудиоразъем гаджет не получит.



OnePlus 7 представят летом 2019 года

Согласно данным источника, габариты будущей новинки составят 162,6 x 76 x 8,8 миллиметра (9,7 миллиметра в области модуля камеры).

Характеристики. По части железной начинки гаджету приписывают топовый процессор Snapdragon 855, от 6 ГБ оперативной памяти и аккумулятор емкостью 4150 мАч.

Дизайн смартфона OnePlus 7 – смотрите видео

Дата презентации и цена. Анонс OnePlus 7 ожидается в июне текущего года. По непроверенной информации, цена новинки составит от 493 долларов до 563 долларов (около 13 300 – 15 200 гривен) в зависимости от конфигурации.

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