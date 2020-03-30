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Дизайн смартфона OnePlus 8 показали на официальных изображениях: фото

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Один из предыдущих рендеров OnePlus 8 / Фото из открытых источников

Незадолго до анонса смартфона OnePlus 8 авторитетный инсайдер OnLeaks дополнил коллекцию сливов о новинке. Он опубликовал серию пресс-рендеров устройства, раскрывающих не только особенности дизайна, но и все варианты окраски корпуса.

Дизайн 

Интересно Смартфон OnePlus 8 Pro засветился на новых "живых" фото

Судя по представленным изображениям, базовый OnePlus 8 с загнутым по бокам дисплеем и вырезом под фронталки внешне почти не будет отличаться от Pro-версии. За исключением модуля камеры, который получит три сенсора вместо четырех. Их разрешение составит 48 Мп, 16 Мп (широкоугольный объектив) и 2 Мп (датчик глубины).

Дизайн смартфона OnePlus 8: фотогалерея

 

 

На правой грани устройства разместится кнопка включения и переключатель беззвучного режима, на левой – регулятор громкости. Порт USB Type-C, решетка динамика и микрофон традиционно займут место на нижнем торце аппарата, который лишится 3,5 миллиметрового аудиоразъема.

Окраска корпуса

Согласно новым рендерами, новинка дебютирует в трех цветах: черном, зеленом и градиентном с отливом от оранжевого до фиолетового.

Дата презентации

Презентация линейки OnePlus 8 ожидается 15 апреля 2020 года.

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Автор: Анастасия Можаровская
Теги: OnePlus Новости Техно Смартфоны Техно
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