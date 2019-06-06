Дизайн смартфона Samsung Galaxy Note 10 рассекретили до анонса: фото и видео

Ключевые характеристики флагманского смартфона Samsung Galaxy Note 10 раскрыли задолго до анонса самого устройства, однако особенности его дизайна держали в тайне. Но известный инсайдер OnLeaks опубликовал серию качественных снимков, которые продемонстрировали внешний вид Galaxy Note 10.

Дисплей. По данным источника, Samsung оснастит новинку отверстием для одинарной селфи-камеры, расположенным по центру верхней части матрицы. Диагональ изогнутого по краям дисплея с тонкими рамками и встроенным сканером отпечатков пальцев составит 6,3 дюйма.

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Вероятно вендор оснастит Note 10 панелью Dynamic AMOLED с поддержкой HDR10 + и разрешением 3040 x 1440 пикселей.



Samsung Galaxy Note 10 получит вырез в дисплее под один модуль селфи-камеры

Дизайн задней крышки и торцов. На стеклянной задней крышке расположится вертикально ориентированный модуль тройной основной камеры.

На нижнем торце смартфона разместили решетку динамика, порт USB Type-C и гнездо для стилуса S Pen. Лоток SIM-карты разместился на верхней грани рядом с дополнительным микрофоном. 3,5-миллиметрового аудиоразъема аппарат не получит – по слухам, Samsung планирует отказаться от этого гнезда и в следующих ревизиях гаджетов.



Samsung Galaxy Note 10 оборудуют тройным модулем основной камеры

Основные характеристики. Список предполагаемых спецификаций будущей новинки включает процессор Snapdragon 855 или Exynos 9820 (в зависимости от региона), до 12 ГБ оперативной памяти и Android 9 Pie из коробки.



Дата анонса Samsung Galaxy Note 10 пока неизвестна

Аппарату приписывают габариты 162,6 х 77,4 х 7,9 миллиметра и отсутствие выделенной кнопки для запуска голосового ассистента Bixby.

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Другие модификации. По слухам, Samsung также представит и продвинутую версию гаджета под названием Galaxy Note 10 Pro с 6,75-дюймовым дисплеем, камерой с четырьмя сенсорами, накопителем UFS 3.0 и поддержкой быстрой зарядки мощностью 45 Вт.

Дизайн Samsung Galaxy Note 10 – смотрите видео

Дата презентации и цена. Официальная дата анонса Samsung Galaxy Note 10 пока не объявлена, остается неизвестной и цена новинки.

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