Дизайн топового смартфона Redmi рассекретили: видео

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Дизайн топового смартфона Redmi рассекретили
Дизайн топового смартфона Redmi рассекретили / Android Central

В сети появилась новая утечка о топовом смартфоне Redmi и на этот раз источником эксклюзивной информации стал сам производитель. Свежий тизер с участием загадочной новинки и ряда голливудских звезд намекнул на дизайн смартфона.

Как сообщает Phone Radar, на официальной странице Redmi в социальной сети Weibo появился небольшой видеоролик, включая кадры из трейлера фильма "Мстители: Финал".

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В заключительной части видеоряда продолжительностью не более минуты на экране появляется изображение неназванного смартфона без выреза на дисплее и с выдвижной фронталкой.

Дизайн флагманского смартфона Redmi – смотрите видео

Характеристики. Модель аппарата не указывается, вероятно, компания готовится к релизу флагманского смартфона на базе процессора Snapdragon 855. По слухам, новинка получит 8 ГБ оперативной памяти и встроенный накопитель на 128 ГБ.

Источники также приписывают аппарату тройную основную камеру (48+13+8 Мп), 32-мегапиксельный селф-модуль и 6,39-дюймовый AMOLED-дисплей со встроенным сканером отпечатков пальцев и разрешением Full HD+.

Дата выхода и цена. Судя по тематике ролика, Redmi может также представить лимитированный вариант окраски смартфона в партнерстве с Marvel Studios. Точная дата анонса, название и цена смартфона по-прежнему не объявлены.

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Теги: Новости Техно Xiaomi Техно Смартфоны
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