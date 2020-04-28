DJI выпустила беспилотник Mavic Air 2 с 48-мегапиксельной камерой: видео

Через два с половиной года после релиза дрона Mavic Air компания DJI представила новую модель фирменного беспилотника, которая получила ряд технологических улучшений. Компактный летательный аппарат с продвинутым модулем камеры оснащен рядом интересных функций.

Как сообщает издание The Verge, новый Mavic Air 2 получит функцию распознавания сцен для фотографий. Кроме того аппарат адаптирован к ночным посадкам и не боится различных воздушных препятствий.

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Технические характеристики Mavic Air 2

Новинка получила 48-мегапиксельную камеру с диафрагмой f/2.8 и поддержкой технологии Quad Bayer. По умолчанию сенсор делает 12-мегапиксельные фотографии, аналогично смартфонам с тем же модулем, но способен снимать в полном разрешении. Кроме того, Mavic Air 2 может записывать видео 4K в 60 fps. Функция HDR доступна, как для видео (до 4K и 30 fps), так и для панорамных фотографий. Камера также поддерживает 8K-съемку, но доступен такой режим будет только с соответствующим обновлением ПО в конце июня 2020 года.



Камера Mavic Air 2

Благодаря поддержке технологии AirSense беспилотник обнаруживает и предупреждает оператора о других летательных аппаратах неподалеку, а функция ActiveTrack 3.0 и датчики препятствий позволяют дрону избегать столкновений в воздухе. Вспомогательная система безопасности и встроенные элементы освещения предназначены для посадки в темное время суток.

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Автономность новинки составляет до 34 минут полета, а за связь с пультом дистанционного управления отвечает технология OccuSync 2.0 (2,4/5,8 ГГц) в связке с фирменным контроллером. Максимальная горизонтальная скорость устройства весом 570 граммов достигает 68,4 км/час.

Видео с перечисленными особенностями Mavic Air 2:

Доступность и цена

DJI Mavic Air 2 уже доступен для заказа по цене 799 долларов и поступит в продажу 11 мая 2020 года. В расширенной комплектации, включающей светофильтры для объектива, сумку для переноски, зарядное устройство и три аккумулятора, новинка обойдется покупателям в 988 долларов.

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