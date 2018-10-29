Длительное пребывание в космосе может изменять мозг

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Ученые считают, что открытый космос меняет мозг
Ученые считают, что открытый космос меняет мозг / Фото из открытых источников

Ученые обнаружили еще одну опасность длительных путешествий в космосе. Если человек более полугода находится в открытом космосе – это может иметь влияние на структуру головного мозга.

Об этом пишет издание N+1, передает dt.ua.

Как выяснили ученые, количество белого и серого вещества уменьшается, а спинномозговой жидкости – увеличивается.

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В рамках исследования ученые изучили структуру головного мозга у 10 астронавтов. Их мозг просканировали на МРТ перед полетом в космос, сразу после возвращения на Землю, и еще раз через несколько месяцев после возвращения.

Поэтому ученые пришли к выводу, что после полета у астронавтов произошло уменьшение объема серого вещества в правой средней височной извилине на 3,3%. Правда, после пребывания на Земле в течение нескольких месяцев, этот показатель возвращался к норме.

Также происходило уменьшение белого вещества, но оно было незначительным и наблюдалось только сразу после полета. В то же время ученые обнаружили увеличение объема спинномозговой жидкости через несколько месяцев после полета.

По мнению исследователей, именно эти изменения могут вызывать проблемы со зрением, которые обнаружили у космонавтов после возвращения.

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Теги: Техно Космос
Источник: Техно
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