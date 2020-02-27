Для чего переплачивать: 5 недорогих смартфонов до трех тысяч гривен

Сейчас на рынке представлено очень широкое разнообразие моделей смартфонов. И вполне реально найти дешевый девайс, который бы классно выглядел, делал неплохие фото и обеспечил хотя бы день автономности.

Техно 24 подобрал для вас 5 бюджетных смартфонов – если купите один из них, точно не пожалеете.

Honor 8S 2/32ГБ

Этот смартфон поступил в продажу чуть меньше, чем год назад. Поэтому его характеристики до сих пор актуальны. При этом он уже подешевел почти на тысячу гривен (его начальная цена – 3 299 гривен).

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Первое, на что хочется обратить внимание, это дизайн. Выглядит Honor 8S стильно – большой (5,71-дюйма) безрамочный дисплей и аккуратный каплевидный вырез сверху для фронтальной камеры.

Он работает на 4-ядерном процессоре MTK MT6761 в паре с 2 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной памяти.



Honor 8S получил интересный дизайн

Honor 8S поддерживает функции управления жестами и разблокировки с распознаванием лица и имеет встроенный G-sensor. Основная одинарная камера на 13 Мп с диафрагмой f/1.8. Фронтальная камера имеет разрешение 5 Мп. Емкость батареи составляет 3020 мач, чего достаточно для целого дня работы.

Xiaomi Redmi 8A 2/32 ГБ

Этот смартфон Xiaomi представила осенью 2020 года. Это бюджетная модель с удачным соотношением цена-качество и мощной батареей.

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Здесь мы тоже видим приятный дизайн – безрамочный экран с диагональю 6,22 дюйма и круглый вырез вверху. На выбор у пользователя 3 насыщенных цвета – красный, синий и классический черный.



Xiaomi Redmi 8A – один из самых популярных бюджетников на рынке/Notebookcheck

Основная камера имеет только один модуль на 12 мегапикселей и снимает видео в качестве 1080p на 30 кадрах в секунду. Фронтальная 8-мегапиксельная камера тоже делает очень неплохие кадры.

Redmi 8A имеет 8-ядерный процессор Qualcomm Snapdragon 439. Это достаточно неплохой чипсет, конечно, не стоит ожидать многого в играх или тяжелых приложениях. Смартфон не имеет сканера отпечатков пальцев, но можно использовать функцию распознавания лица.

Vivo Y91C 2/32 ГБ

Это один из новейших смартфонов в этом рейтинге – Vivo выпустила Y91C 10 февраля. Он имеет такой же безрамочный дизайн, как и предыдущие два смартфона. И здесь нравится еще и задняя панель – здесь мы видим градиент, что добавляет "стоимости" новинке.

Vivo Y91C оснащен 8-ядерным процессором MediaTek Helio P22. Правда, здесь только 2 ГБ оперативки. Автономную работу обеспечивает аккумулятор емкостью 4030 мАч.



Новинка февраля – Vivo Y91C/Chudo.tech

Диагональ дисплея – 6,22 дюйма. В небольшом круглом вырезе в верхней части экрана установлена фронтальная 5-мегапиксельная камера. Разрешение основной камеры – 13 Мп. Камера работает с поддержкой алгоритма искусственного интеллекта, который может автоматически улучшить цвет и черты лица пользователя.

Samsung Galaxy A01 2020 2/16 ГБ

Этот недорогой смартфон Samsung представила в декабре 2019 года. Galaxy A01 оснащен Infinity-V-дисплеем с диагональю 5,7 дюйма и разрешением HD+. Дисплей получил U-образный вырез, в котором размещена 5-мегапиксельная камера для селфи.

Основная камера имеет два модуля:

с разрешением 13 Мп с диафрагмой f/2,2

2-мегапиксельный датчик изображения разрешением / f/2,4.

Емкость аккумулятора составляет 3000 мАч. Также производитель сохранил 3,5-миллиметровый разъем для наушников. Стоит отметить, что в смартфоне нет сканера отпечатков пальцев.



​Samsung Galaxy A01 получил двойную камеру/vyborok.com

Huawei Y6 2019 2/32 ГБ

Этот смартфон Huawei представила в январе 2019 года. Несмотря на очень низкую цену производитель относит этот смартфон к среднебюджетному классу.

Huawei Y6 Pro оснащен экраном с диагональю 6,09 дюйма и имеет разрешение 1520x720 пикселей. Фронтальную камеру с разрешением 8 Мп разместили в каплевидном вырезе.

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Основная камера имеет один модуль на 13 Мп (f/1.8).

Смартфон поддерживает технологию распознавания лица. А вот сканера отпечатков пальцев этот смартфон не получил.



Huawei Y6 2019 является среднебюджетным смартфоном / patifon.ua

За автономность отвечает батарея емкостью 3020 мАч. Устройство имеет 4-ядерный процессор MediaTek MT6761, что работает в паре с 2 ГБ оперативной памяти.

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