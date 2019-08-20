Для космического туризма: Virgin Galactic презентовала космопорт

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Virgin Galactic презентовала космопорт
Virgin Galactic презентовала космопорт / gbh.london

Компания Virgin Galactic, которая активно продает билеты на суборбитальные космические полеты, презентовала новый космопорт и центр управления для туристических проектов.

Как пишет FirstPost, этот объект получил название Spaceport America (космопорт Америка). Само здание существовало с 2008 года, но компания Virgin Galactic изменила его для космического туризма.

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Сейчас компания получила более 600 заявок на космические полеты, однако пока коммерческие полеты задерживаются.

Пока мощности космопорта и центра управления будут использовать для тестовых полетов. Первые проекты должны запустить в следующем году.

Космопорт Virgin Galactic

Космопорт Virgin Galactic

Что известно про Virgin Galactic? Эта компания входит в Virgin Group. Она работает над запуском небольших искусственных спутников и давно продает билеты на туристические суборбитальные космические полеты.

Сейчас компания тестирует космический самолет VSS Unity. К 2022 году Virgin Galactic совместно с Blue Origin планирует запустить людей в первый суборбитальный отель в космосе.

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