Для поиска жизни: NASA запускает миссию на спутник Юпитера

NASA утвердила миссию по поиску живых организмов на спутнике Юпитера. Миссия получила название Europa Clipper. Запуск миссии назначен на 2025 год.

Как пишет издание BBC, аппарат отправится на покрытый льдом спутник Юпитера под названием Европа.

Под ледяным покровом спутника находится океан глубиной 170 километров. Как считают ученые, эта среда может быть пригодной для жизни биологических видов.

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Сейчас программа прошла важную стадию под названием "точка С ключевого принятия решения". Это важный шаг, означающий дальнейшую реализацию миссии.

Детали миссии. Europa Clipper проведет исследование спутника Юпитера, в частности, проверит может ли океан под льдом поддерживать жизнь. Также аппарат изучит гравитацию на Европе, внутреннее тепло, которое поддерживают океан в жидком состоянии и прочее.

На борту аппарата NASA будет девять инструментов с камерами и спектрометрами. Они будут делать фото поверхности спутника. Также на борту будет магнитометр, который определит силу и направление магнитного поля, и радар, который определит толщину ледяного покрова.

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