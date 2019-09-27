Для украинцев запустили мобильное приложение "Дія" с государственными услугами

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Михаил Федоров
Михаил Федоров / pravda.com.ua

Во время International IT Forum министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров представил портал и мобильное приложение "Дія". Это приложение разработано в рамках создания бренда цифрового государства.

"Презентация и разработка бренда - это один из 90 проектов, которые у нас в работе. Хочу напомнить, что в моем Министерстве пока работают только я и мой заместитель. Вся работа – благодаря компаниям, поддержке хороших людей, фондов, бизнеса", - добавил Федоров.

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Что предлагает приложение? В приложении украинцы могут получить ряд госуслуг:

  1. Оформить ФЛП за 10 минут;
  2. Воспользоваться электронным кабинетом гражданина;
  3. Оцифровать сотни услуг;
  4. Получить лицензии и разрешения онлайн;
  5. Получить цифровые медицинские услуги.

Что такое государство в смартфоне?
Это проект диджитализации государственных процессов. Она предусматривает устранение звена "человек-человек" при предоставлении госуслуг. В идеале государство в смартфоне — это возможность получить любую государственную услугу, просто взяв свой смартфон.

В планах проекта цифрового общества каждый украинец будет иметь личный кабинет жителя и сможет отслеживать все данные, которые государство имеет о нем.

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Теги: Михаил Федоров Новости Техно Техно Интернет
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