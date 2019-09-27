Для украинцев запустили мобильное приложение "Дія" с государственными услугами

Во время International IT Forum министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров представил портал и мобильное приложение "Дія". Это приложение разработано в рамках создания бренда цифрового государства.

"Презентация и разработка бренда - это один из 90 проектов, которые у нас в работе. Хочу напомнить, что в моем Министерстве пока работают только я и мой заместитель. Вся работа – благодаря компаниям, поддержке хороших людей, фондов, бизнеса", - добавил Федоров.

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Что предлагает приложение? В приложении украинцы могут получить ряд госуслуг:

Оформить ФЛП за 10 минут; Воспользоваться электронным кабинетом гражданина; Оцифровать сотни услуг; Получить лицензии и разрешения онлайн; Получить цифровые медицинские услуги.

Что такое государство в смартфоне?

Это проект диджитализации государственных процессов. Она предусматривает устранение звена "человек-человек" при предоставлении госуслуг. В идеале государство в смартфоне — это возможность получить любую государственную услугу, просто взяв свой смартфон.



В планах проекта цифрового общества каждый украинец будет иметь личный кабинет жителя и сможет отслеживать все данные, которые государство имеет о нем.

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