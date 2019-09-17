Для украинских пенсионеров запустили приложение "Пенсионный фонд"

Пенсионный фонд Украины запустил новое мобильное приложение "Пенсионный фонд". Таким образом, украинские пенсионеры получают возможность доступа к электронным сервисам Фонда с помощью смартфонов и планшетов.

Как сказано на сайте Фонда, этот проект запустили в рамках реализации системы предоставления электронных услуг "Е-пенсия".

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Сейчас это приложение доступно для владельцев Android-смартфонов (версии от 4.4 и выше). Впоследствии обещают запустить версию для iOS (для iOS 11 и выше).

Для чего нужно приложение?

Пользователи могут просматривать данные из Реестра застрахованных лиц (анкетные данные, предоставленная работодателем (страхователем) информация о заработной плате, уплаченные в пользу лица страховые взносы, приобретенный страховой стаж и тому подобное).

Также пенсионеры смогут проверить данные электронного пенсионного дела.

Кроме того, пользователи смогут просматривать состояние обработки обращений в Пенсионный фонд и проводить верификацию документов, справок, сформированных в личном электронном кабинете.

Установить приложение пока могут владельцы смартфонов Android

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