Для украинских пенсионеров запустили приложение "Пенсионный фонд"

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Для украинских пенсионеров запустили приложение
Для украинских пенсионеров запустили приложение

Пенсионный фонд Украины запустил новое мобильное приложение "Пенсионный фонд". Таким образом, украинские пенсионеры получают возможность доступа к электронным сервисам Фонда с помощью смартфонов и планшетов.

Как сказано на сайте Фонда, этот проект запустили в рамках реализации системы предоставления электронных услуг "Е-пенсия".

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Сейчас это приложение доступно для владельцев Android-смартфонов (версии от 4.4 и выше). Впоследствии обещают запустить версию для iOS (для iOS 11 и выше).

Для чего нужно приложение?

Пользователи могут просматривать данные из Реестра застрахованных лиц (анкетные данные, предоставленная работодателем (страхователем) информация о заработной плате, уплаченные в пользу лица страховые взносы, приобретенный страховой стаж и тому подобное).

Также пенсионеры смогут проверить данные электронного пенсионного дела.

Кроме того, пользователи смогут просматривать состояние обработки обращений в Пенсионный фонд и проводить верификацию документов, справок, сформированных в личном электронном кабинете.

Для українських пенсіонерів упустили додаток «Пенсійний фонд»

Установить приложение пока могут владельцы смартфонов Android

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Теги: Новости Техно Техно Интернет Приложения Пенсионный фонд Пенсия Android
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