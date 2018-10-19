До каких частот можно разогнать процессоры Intel и AMD: интересная статистика

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До каких частот можно разогнать процессоры Intel и AMD
До каких частот можно разогнать процессоры Intel и AMD / Фото из открытых источников

Онлайн-магазин Silicon Lottery, который специализируется на продажах отборных процессоров, поделился статистикой разгона CPU, которую собрали за все время существования ритейлера.

Об этом сообщает Overclockers.

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Приведенная информация позволяет оценить, насколько удачным оказался ваш экземпляр CPU, а также на какой частоте стабильно работают его "братья" при использовании воздушного или жидкостного охлаждения.

Сбор данных о частотном потенциале CPU в Silicon Lottery ведется со времен процессоров на архитектуре Intel Haswell, включая Core i7-4790K (Devil's Canyon) и Core i7-5820K (Haswell-E). В случае чипов AMD статистика ограничена решениями Ryzen и Ryzen Threadripper.

Стоит отметить, процессоры поколения Intel Skylake, Kaby Lake и Coffee Lake тестировались с уже замененным термоинтерфейсом под крышкой.

AMD Ryzen
Статистика тестирования обновленного семейства процессоров AMD Ryzen

Для определения стабильности работы на заданніх частоте и напряжении применялись стресс-тесты, которые используют инструкции SSE, AVX и AVX-512. При этом где может быть указана предельная частота для каждого набора команд.

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Например, 15% всех "юбилейных" Intel Core i7-8086K можно разогнать до 5,3 ГГц при напряжении 1,437 В, тогда как в AVX-нагрузках стабильная частота подобных экземпляров будет ограничена 5,1 ГГц.

Intel Core i7-8086K
Статистика разгона процессоров Intel Core i7-8086K

С подробным списком протестированных процессоров можно ознакомиться по ссылке.

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Теги: Техно Гаджеты Процессоры Intel AMD
Источник: Техно
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