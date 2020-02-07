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Приложение Дия заработало: сколько украинцев пользуются сервисом

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Приложение Дия / dp.informator.ua

Прошли сутки с того времени, как приложение Дия полноценно заработало. 6 февраля оно стало доступным для загрузки и уже к вечеру 310 тысяч украинцев установили его на свои смартфоны.

Такие цифры называет глава Министерства цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

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Дия в цифрах

По его словам, по состоянию на 20:30 6 февраля в приложении Дия успешно авторизовались 310 031 пользователь. Кроме того, в Дии были успешно отображены 165,9 тысячи водительских удостоверений и 133,6 тысячи технических паспортов.

"Сервис удаленной верификации работает. Со временем с вашей помощью доведем конверсию до 100%", – написал Федоров.

Кроме того, сейчас разработчики работают над внедрением в Дии

  • автогражданки;
  • студенческого билета;
  • ID-карты – этот сервис станет доступен до конца февраля.

Где скачать приложение Дия

Приложение только 6 февраля появилось у магазинов приложений, поэтому пока не является среди первых приложений в поиске. Но вы можете скачать его по ссылке:

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Автор: Ирина Полицкая
Теги: Техно Новости Техно Министерство цифровой трансформации Михаил Федоров Дия Интернет
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