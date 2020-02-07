Приложение Дия заработало: сколько украинцев пользуются сервисом

Прошли сутки с того времени, как приложение Дия полноценно заработало. 6 февраля оно стало доступным для загрузки и уже к вечеру 310 тысяч украинцев установили его на свои смартфоны.

Такие цифры называет глава Министерства цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

Больше о теме: Приложение Дия заработало официально – где скачать

Дия в цифрах

По его словам, по состоянию на 20:30 6 февраля в приложении Дия успешно авторизовались 310 031 пользователь. Кроме того, в Дии были успешно отображены 165,9 тысячи водительских удостоверений и 133,6 тысячи технических паспортов.

"Сервис удаленной верификации работает. Со временем с вашей помощью доведем конверсию до 100%", – написал Федоров.

Кроме того, сейчас разработчики работают над внедрением в Дии

автогражданки;

студенческого билета;

ID-карты – этот сервис станет доступен до конца февраля.

Где скачать приложение Дия

Приложение только 6 февраля появилось у магазинов приложений, поэтому пока не является среди первых приложений в поиске. Но вы можете скачать его по ссылке:

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно