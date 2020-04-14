Доход CEO в сфере IT: зарплаты достигают 25 тысяч долларов в месяц
Рекрутинговое агентство INDIGO Tech Recruiters опубликовало данные исследования о зарплатах генеральных директоров (CEO) в украинской сфере IT. Их ежемесячный доход в среднем составляет от 2 тысяч долларов (54 тысяч гривен) до 16 тысяч долларов (432 тысяч гривен).
Данные для исследования получили от 22 CEO-основателей и 21 гендиректоров, что являются наемными специалистами, передает indigo.co.ua.
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Портрет CEO
44,19% опрошенных работают в компаниях размером от 21 до 80 человек. 30,23% гендиректоров занимают свой пост в компаниях с менее чем 20 людьми в команде (большинство это стартапы). Еще 11,63% работают со штатом от 81 до 200 человек.
Большинство опрошенных – это мужчины в возрасте от 31 до 40 лет. Только 5 женщин СЕО приняли участие в этом опросе.
Зарплата
Больше всего опрошенных работают в компаниях с доходом меньше миллиона долларов. Их средняя зарплата составляет 5461 доллар в месяц.
4 участника опроса рассказали, что работают в компаниях с доходом более 50 миллионов долларов. Их уровень оплаты составляет от 16 200 до 25 000 долларов.
Наименьший доход в СЕО, команда которых составляет менее 20 человек – 5 тысяч долларов. При этом доход тех, кто управляет командой объемом от 81 до 200 человек составляет 7 тысяч долларов.
Что мотивирует
- профессиональное развитие
- свобода в принятии решений
- уровень зарплаты
- уровень доверия в компании.
Что демотивирует
- недостаток баланса "работа-жизнь"
- некомпетентный и неэффективный менеджмент
- отсутствие профессионального развития и свободы в принятии решений
- зарплата.
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