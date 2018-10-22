Докторскую диссертацию Хокинга могут продать за 200 тысяч долларов

Вскоре личные вещи знаменитого физика Стивена Хокинга пустят с молотка на аукционе Сhristie's.

Об этом сообщает Associated Press.

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На аукционе выставят 22 лота. В частности, одну из пяти копий докторской диссертации на тему "Свойства вселенных, которые расширяются". Ее оценивают от 130 до 195 тысяч долларов.

Также с молотка уйдет кресло Хокинга, цена на которое стартует от 13 тысяч долларов.

Аукцион состоится 14 марта 2019 года.

Как известно, всемирный известный физик Стивен Хокинг умер 14 марта 2017-го в возрасте 76 лет. Причиной смерти стало осложнение, которое вызвал амиотрофический боковой склероз, который диагностировали у ученого в 1963 году. Тогда же Хокинг потерял способность говорить и начал пользоваться синтезатором речи. И болезнь не помешала Хокингу стать одним из самых известных ученых современности.

Хокинг занимал восьмое место в рейтинге "100 гениев современности". Он прославился своими исследованиями в астрофизике, в частности, британец изучал теории черных дыр и возникновения мира в результате Большого взрыва.

Ученый работал руководителем Центра теоретической космологии в Кембриджском университете. Также Хокинг был автором ряда научно-популярных книг, в частности "Краткой истории времени" и "Черные дыры и молодые вселенные".