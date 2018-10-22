Докторскую диссертацию Хокинга могут продать за 200 тысяч долларов

90 Читати новину українською
Стивен Хокинг
Стивен Хокинг / Getty Images

Вскоре личные вещи знаменитого физика Стивена Хокинга пустят с молотка на аукционе Сhristie's.

Об этом сообщает Associated Press.

Читайте также: Одна история. Важнейшие моменты жизни легендарного Стивена Хокинга

На аукционе выставят 22 лота. В частности, одну из пяти копий докторской диссертации на тему "Свойства вселенных, которые расширяются". Ее оценивают от 130 до 195 тысяч долларов.

Также с молотка уйдет кресло Хокинга, цена на которое стартует от 13 тысяч долларов.

Аукцион состоится 14 марта 2019 года.

Как известно, всемирный известный физик Стивен Хокинг умер 14 марта 2017-го в возрасте 76 лет. Причиной смерти стало осложнение, которое вызвал амиотрофический боковой склероз, который диагностировали у ученого в 1963 году. Тогда же Хокинг потерял способность говорить и начал пользоваться синтезатором речи. И болезнь не помешала Хокингу стать одним из самых известных ученых современности.

Хокинг занимал восьмое место в рейтинге "100 гениев современности". Он прославился своими исследованиями в астрофизике, в частности, британец изучал теории черных дыр и возникновения мира в результате Большого взрыва.

Ученый работал руководителем Центра теоретической космологии в Кембриджском университете. Также Хокинг был автором ряда научно-популярных книг, в частности "Краткой истории времени" и "Черные дыры и молодые вселенные".

Теги: Техно Аукцион наука Стивен Хокинг
Источник: Техно
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Когда Hyperloop заработает в Украине – Омелян назвал сроки
22 октября 21:04 Когда Hyperloop заработает в Украине – Омелян назвал сроки
159
Кто такой Пол Аллен: легендарный программист, который основал корпорацию Microsoft
21 октября 20:06 Кто такой Пол Аллен: легендарный программист, который основал корпорацию Microsoft
Анастасія Можаровська 473
Топ-7 мифов о смартфоне, в которые пора перестать верить
21 октября 14:03 Топ-7 мифов о смартфоне, в которые пора перестать верить
Блог Медіа 2832
Какие смарт-часы лучше: Samsung Galaxy Watch или Apple Watch 4
20 октября 20:05 Какие смарт-часы лучше: Samsung Galaxy Watch или Apple Watch 4
1239
Планируете ли вы покупать новые iPhone Xs и iPhone Xs Max
19 октября 11:21 Планируете ли вы покупать новые iPhone Xs и iPhone Xs Max
565
Словарь стартапера: как найти общий язык с инвестором
18 октября 10:21 Словарь стартапера: как найти общий язык с инвестором
Євгенія Мазур 412
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук