Bethesda объяснила, почему в мультиплеере DOOM Eternal нет режима "Бой на смерть"

Еще в середине прошлого года стало известно, что в мультиплеере DOOM Eternal не будет режима "Бой на смерть", который популяризирует оригинальная Doom 1993 года. Вместо него основным режимом на старте станет Battlemode, где два игрока в роли демонов пытаются убить Думслеера, которым руководит третий игрок.

Среди прочего особенностью Battlemode является то, что его разработкой занималась сама id Software. В DOOM 2016 года за мультиплеер отвечала другая студия.

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Объяснение Bethesda

В недавнем интервью изданию Shacknews вице-президент Bethesda по маркетингу Пит Хайнс все-таки объяснил, почему в мультиплеере DOOM Eternal не будет режима "Бой на смерть".

Этот режим очень старый. Наша самая большая проблема с DOOM 2016 года состояла в том, хотя некоторые могут с этим не согласиться, что мультиплеер был сделан не в id Software, поэтому чувствовался очень оторванным от основной игры, которую все полюбили,

– отметил Хайнс.

Хайнс добавил, что разработчики не хотят делать что-то только ради того, чтобы сделать это, потому что оно всегда так было. Вместо этого авторы хотят делать что-то интересное, что вызывает отклик.

Когда выйдет DOOM Eternal

Игра выйдет уже 20 марта на PS4, Xbox One, Stadia и РС, а позже доберется и до Nintendo Switch.

Трейлер DOOM Eternal:

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