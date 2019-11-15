Дополнительная подработка: на Львовской железной дороге обнаружили криптовалютную ферму
На Львовской железной дороге обнаружили майнинговую ферму криптовалюты. Такой способ "подработки" уличил Департамент безопасности Укрзализныци совместно с правоохранителями.
По словам директора департамента Олега Назарука майнили криптовалюту работники филиала Укрзализныци, к тому же использовали электроэнергию компании, передает Центр транспортных стратегий.
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Во время осмотра помещения, где находилась так называемая ферма, обнаружено более 100 единиц компьютерного оборудования, которые осуществляли генерирование биткойнов. Указанная техника была подключена к электросети Укрзализныци,
– подчеркнул Олег Назарук
Ориентировочная сумма убытков, которую нанесли майнеры Укрзалиныце, по словам Назарука, составила 1 миллион гривен с начала года.
Материалы проверки направлены в Тернопольское отделение полиции ГУ НПУ в Тернопольской области. По результатам проверки возбуждено уголовное производство.
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