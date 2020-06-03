Компания Hublot представила свои новые умные часы Big Bang E. Гаджет работает на операционной системе Google Wear OS, отличается необычным дизайном и большим ценником.

24 канал ознакомился с характеристиками необычных разумных часов и несколькими их версиями.

Не пропустите AmazFit Ares: защищенные по военным стандартам умные часы от Xiaomi

Характеристики Hublot Big Bang E

Первая модель разумных часов от Hublot, под названием Big Bang, вышла ограниченным тиражом. Ее использовали судьи на Чемпионате мира по футболу в 2019 году. Новая версия будет доступна для свободной продажи.

Часы Big Bang E можно будет приобрести в двух версиях – в керамическом или титановом корпусе. Разница в цене между этими версиями в 600 долларов. Циферблат защищен сапфировым стеклом, экран AMOLED с разрешением 390×390 пикселей. Часы защищены от воды – можно погружать до 30 метров.

Видео демонстрирует новые часы Hublot Big Bang E

Для управления предусмотрена физическая коронка справа. Внутри процессор Snapdragon Wear 3100, 1 ГБ оперативной памяти и 8 ГБ постоянной памяти. Аккумулятор всего 300 мАч – однако его должно хватить на сутки пользования.

В часах нет GPS, зато есть NFC. Bluetooth 4.2, Wi-Fi 4 (2,4 ГГц). Предусмотрены эксклюзивные циферблаты.

Фото Hublot Big Bang E

Интересно Vivo запатентовала свои первые умные часы: изображение

Цена Hublot Big Bang E

Купить Hublot Big Bang E впервые можно будет онлайн в США, Китае, Европе и Великобритании. Дата старта продаж не сообщается, но известна цена: