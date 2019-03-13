Дорогой "середнячок": появились характеристики гибкого смартфона Motorola Razr

Вслед за деталями относительно функций и программного обеспечения складного смартфона Motorola в сети появились технические характеристики новинки. В отличие от уже анонсированных устройств, Motorola Razr войдет в линейку среднеуровневых смартфонов.

Дисплей. Специалисты ресурса XDA Developers отметили, что гибкий Motorola Razr получит внутренний 6,2-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 2142 х 876 пикселей. Снаружи будет экран неизвестного размера с разрешением 800 х 600 пикселей. Он будет использоваться в основном для сообщений.

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Основные характеристики. Устройство построено на базе прошлогоднего 8-ядерного процессора Snapdragon 710 с графическим ускорителем Adreno 615. Известно, что Motorola Razr будет доступным в двух версиях, 4 ГБ / 64 ГБ и 6 ГБ /128 ГБ. Емкость встроенного аккумулятора, как сообщается, будет составлять всего 2730 мач.

Также источник сообщил, что для гаджета планируют черный, белый и золотой окрас.



Патентные изображения гибкого смартфона Motorola Razr

Цена. Несмотря на далеко не флагманские характеристики, устройство доступным не будет. По данным The Wall Street Journal, стоимость складного Motorola Razr будет начинаться от 1 500 долларов (около 40 000 гривен).



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