Доставка дронами может быть опасна для экологии: детали

Доставка дронами сейчас выглядит очень новаторским и комфортным решением, особенно учитывая пандемию коронавируса. Однако, такой метод доставки может наносить вред.

Как говорится в новом исследовании Галле-Виттенбергского университета имени Мартина Лютера, дроны-поставщики могут наносить гораздо больше вреда окружающей среде, чем электромобили и даже дизельные машины, передает newatlas.com.

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В чем дело

Как объясняют авторы исследования, у мультикоптеров нет крыльев, поэтому они должны постоянно обеспечивать тягу вверх во время полета. На это тратится много энергии. А если они еще и доставляют товар, то энергии идет еще больше.

Еще одна проблема – дроны могут перевозить только одну посылку, то есть им придется выполнять очень много полетов. При этом грузовые автомобили берут много посылок и развозят их по маршруту.

Эксперты подсчитали, что дроны потребляют до 10 раз больше энергии, чем електрофургоны. И в 5 раз больше, чем обычные грузовики.

Исключением может стать разве сельская местность. Там дома расположены на большом расстоянии друг от друга, поэтому автомобили теряют больше энергии на доставку.

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