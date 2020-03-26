Где заказывать еду онлайн: подборка интернет-магазинов продуктов в Украине

В Украине официально продлили карантин до 25 апреля. Главная рекомендация – как можно реже выходить из дома. Поэтому Техно 24 подготовил подборку интернет-магазинов продуктов в Украине, обеспечивающих доставку еды и продуктов на дом.

Это один из самых популярных сервисов с доставкой продуктов в Украине. Через этот портал можно заказать продукты из Ашана, Metro, Novus, Мегамаркета и фуршета.

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Сервис работает в 8 городах Украины: Киеве, Одессе, Львове, Харькове, Днепре, Виннице, Житомире и Запорожье.

На Zakaz.ua сейчас существенно увеличилось количество доставок

Также Zakaz.ua имеет мобильное приложение (доступно iOS, Android), с помощью которого тоже можно делать заказ.

За время карантина количество заказов возросло на 80%, поэтому свои продукты, придется ждать несколько дней.

Этот сервис ранее был известен как Eda.ua. Сейчас сделать заказ можно в Киеве и Днепре. Весь перечень заведений, где можно сделать заказ, можно посмотреть по ссылке.

Menu.ua работает только в Киеве и Днепре

Заказ можно сделать по телефону, через сайт и мобильные приложения (iOS, Android).

Это приложение, с помощью которого можно заказать еду из кафе и ресторанов, А также продукты из супермаркета, товары из аптеки, подарки и вообще "что угодно" (это не шутка, сервис имеет такой раздел).

На Glovo можно заказать "что угодно"

Сейчас Glovo работает в 17 украинских городах: Киев, Днепр, Винница, Вишневое, Ивано-Франковск, Житомир, Запорожье, Львов, Николаев, Одесса, Полтава, Сумы, Харьков, Херсон, Черкассы, Чернигов, Черновцы.

Приложение Glovo доступно на iOS, Android.



Raketa обеспечивает бесплатную доставку

Это украинский сервис доставки еды заработал в конце 2019 года. Сейчас курьеры Raketa работают в Киеве, Львове, Харькове и Одессе.

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Интересно, что доставка здесь бесплатная. Также в период распространения коронавируса сервис запустил услугу бесконтактной доставки. Курьер договаривается с заказчиком и оставляет посылку в конкретном месте.

Raketa доступна на iOS і Android.

Воспользоваться услугами Uber Eats можно в 4 украинских городах: Киеве, Львове, Харькове и Одессе.

Оформить доставку можно через сайт или приложение iOS или Android.

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