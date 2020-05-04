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Доставка Raketa стала платной: цена

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Доставка еды Raketa – цена, сколько стоит доставка
Raketa стала платною / itc.ua

Сервис доставки еды Raketa стал платным. Правда платить придется не всем пользователям – в отдельных городах (в Одессе, Виннице, Запорожье и Полтаве) пока заказывать еще можно бесплатно.

Как стало известно 24 каналу, пользователи уже получили соответствующие уведомления об изменениях в доставке.

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Доставка стала платной в таких городах:

  • Киев
  • Днепр
  • Харьков
  • Львов
  • Павлоград
  • Вишневое.

Как пояснили в компании, их первоначальный план состоял в том, чтобы познакомить украинцев с сервисом. Поэтому некоторое время услуги были бесплатные. Из-за пандемии коронавируса увеличился объем инвестиций, поэтому Raketa ввела платные доставки.

Цена

Не зависимо от дальности доставки стоимость заказа составляет 40 гривен.

Что такое Raketa? Это украинский сервис доставки еды, который запустили в Днепре в марте 2018 года. Это аналог сервисов Uber Eats и Glovo. Заказ можно оформить через мобильное приложение на iOS и Android. При его запуске появится меню ресторанов-партнеров, расположенных в радиусе 3 км.

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Автор: Ирина Полицкая
Теги: Новости Техно IT-бизнес Техно
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