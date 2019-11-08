Доставка с Aliexpress в Украину: Джек Ма пообещал уменьшить сроки

Основатель и председатель совета директоров компании Alibaba Group Джека Ма выступил на Киевском международном экономическом форуме. Там он пообщался с предпринимателями, в частности рассказал о доставке Aliexpress в Украину.

В частности, во время общения Ма спросили, будет ли исправлена ситуация по доставке продукции Aliexpress (Эта интернет-площадка входит в Alibaba Group).

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Он ответил, что был удивлен такой ситуации.

Я был очень разочарован, когда узнал, что посылки с Aliexpress в Украину идут 4-7 дней. Это же как в прошлом веке. Я еще уточню этот вопрос у команды,

– сказал Джека Ма.

Интересно, что украинцы обычно ждут посылку с Aliexpress значительно дольше – от двух до 4 недель. Поэтому основатель Alibaba Group пообещал исправить эту ситуацию.

"Мы должны это исправить. Мы должны улучшить логистику. Логистика – это важно. Платежи – это важно. Интернет – это важно", – заявил Ма.

Что такое Aliexpress?

Это интернет-площадка для продажи товаров, китайский аналог сервисов Amazon и eBay. Сайт помогает малым предприятиям продавать свою продукцию клиентам по всему миру.



Интерфейс сайта доступен на английском, испанском, нидерландском, французском, итальянском, польском, португальском и русском. Интересно, что покупатели в Китае не имеют возможности покупать на AliExpress, несмотря на то что все розничные торговцы – китайцы.