Достоверная информация о борьбе с COVID-19 в Украине: запустили дашборд

Чтобы снизить количество неправдивой информации о распространении коронавируса в Украине,....... Министерство цифровой трансформации запустило специальный информационный дашборд.

Как рассказал глава Министерства цифровой трансформации Михаил Федоров, этот дашборд предоставляет полную, достоверную информацию о борьбе с COVID-19 в Украине.

Важно Портал с государственными услугами Дия официально заработал

Также этот сервис информирует об обеспеченности медицинских учреждений необходимыми ресурсами.

Достоверная информация о COVID-19 в Украине / Скриншот

Что можно увидеть на сервисе

На аналитических панелях портала отображается информация о больнице, койкоместах, свободных аппаратах ИВЛ, средствах индивидуальной защиты, медицинском персонале. Эту информацию можно просмотреть как по всей Украине в целом, а также по каждой области и даже больнице.

На сервисе можно контролировать в режиме онлайн ситуацию с обеспечением больниц. Поэтому на основе этих данных можно быстро реагировать в случае необходимости: поставлять лекарства, оборудование, дополнительный персонал и прочее.

Этот дашборд будет обновляется ежедневно, он доступен по ссылке.

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