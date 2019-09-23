Dota 2 массово банит игроков: в чем дело

Компания Valve, издатель популярной игры Dota 2, проводит сразу несколько волн банов токсичных игроков. Доступ к игре закрывают читерам, то есть тем, кто продает доступ к Steam-аккаунтам и оскорбляет других игроков.

"В течение следующих недель мы будем уточнять работу алгоритмов, которые выявляют эти типы поведения, и проводить еженедельные баны, которые будут вступать в силу без предупреждения", – говорят в компании.

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Аккаунты, которые попадут под бан, будут связаны с телефонными номерами и их поместят в черный список.

Для чего это нужно? Разработчики популярных онлайн-игр часто сталкиваются с необходимостью модерировать поведение игроков в онлайне: одно из популярных решений – дать другим игрокам жаловаться на агрессивное и неприятное поведение пользователя, что ведет к его временному или постоянному бану.

В Dota 2 тоже есть система оценки игрока – спортивное и честное поведение пользователей награждают, добавляя баллы. При этом игроки могут отправлять жалобы на тех, кто мешает играть или оскорбляет других. За такое поведение с игрока снимают баллы.

В новой волне банов игрокам с низким количеством баллов закроют доступ к игре. Некоторым — аж на 19 лет – до 2038 года.

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