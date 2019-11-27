В Dota 2 вышло обновление The Outlanders и патч 7.23

Valve выпустила обновление The Outlanders и патч для своей игры Dota 2. В игру добавили двух новых героев - Void Spirit и Snapfire, которых анонсировали на The International 2019.

Также разработчики изменили систему курьеров и сделали Observer Wards бесплатными, обновили ландшафт и добавили новый тип зданий – аванпосты. Интересно: Cyberpunk 2077 получила собственные Instagram маски: как воспользоваться фильтрами Новые герои Void Spirit – четвертый дух которого, разработчиками отметили, как керри ближнего боя, основным атрибутом которого является интеллект. Смотрите анонс нового героя Void Spirit: Snapfire – обладает дальним типом атаки. Основной атрибут – сила. Анонс героя Snapfire: Некоторые изменения в обновлении Теперь у каждого игрока есть свой курьер, который получает уровни вместе с героем. На 25 уровне он может использовать предметы.

Максимальный уровень – 30, на нем герои получают все таланты.

Способности, проходящих через невосприимчивость к магии, теперь наносят вред.

Варды бесплатные, все герои начинают с тремя свитками телепортации.

Изменили ландшафт карты.

Добавлены новые нейтральные сооружения – аванпосты. На карте они расположены там, где раньше бли боковые скамейки. Нажав на аванпост, игроки начинают шести секундный захват. Опыт дается как за захват аванпоста, так и каждые пять минут. К аванпосту можно перемещаться, у него неограниченный обзор. Они активируются после десятой минуты игры.

Добавили нейтральные предметы, которые выпадают из крик. Их можно продать, но можно передать союзнику. Всего существует 62 предмета, среди которых Poor Man's Shield и Iron Talon.

Stout Shield был убран из игры, герои ближнего боя блокируют 8 вреда от атак. Другие новости, касающиеся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно