В Dota 2 вышло обновление The Outlanders и патч 7.23
Valve выпустила обновление The Outlanders и патч для своей игры Dota 2. В игру добавили двух новых героев - Void Spirit и Snapfire, которых анонсировали на The International 2019.
Также разработчики изменили систему курьеров и сделали Observer Wards бесплатными, обновили ландшафт и добавили новый тип зданий – аванпосты.
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Новые герои
Void Spirit – четвертый дух которого, разработчиками отметили, как керри ближнего боя, основным атрибутом которого является интеллект.
Смотрите анонс нового героя Void Spirit:
Snapfire – обладает дальним типом атаки. Основной атрибут – сила.
Анонс героя Snapfire:
Некоторые изменения в обновлении
- Теперь у каждого игрока есть свой курьер, который получает уровни вместе с героем. На 25 уровне он может использовать предметы.
- Максимальный уровень – 30, на нем герои получают все таланты.
- Способности, проходящих через невосприимчивость к магии, теперь наносят вред.
- Варды бесплатные, все герои начинают с тремя свитками телепортации.
- Изменили ландшафт карты.
- Добавлены новые нейтральные сооружения – аванпосты. На карте они расположены там, где раньше бли боковые скамейки. Нажав на аванпост, игроки начинают шести секундный захват. Опыт дается как за захват аванпоста, так и каждые пять минут. К аванпосту можно перемещаться, у него неограниченный обзор. Они активируются после десятой минуты игры.
- Добавили нейтральные предметы, которые выпадают из крик. Их можно продать, но можно передать союзнику. Всего существует 62 предмета, среди которых Poor Man's Shield и Iron Talon.
- Stout Shield был убран из игры, герои ближнего боя блокируют 8 вреда от атак.
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