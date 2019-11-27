В Dota 2 вышло обновление The Outlanders и патч 7.23

20 Читати новину українською
Оновлення додає в гру два нових героя та низку змін / dota2

Valve выпустила обновление The Outlanders и патч для своей игры Dota 2. В игру добавили двух новых героев - Void Spirit и Snapfire, которых анонсировали на The International 2019.

Также разработчики изменили систему курьеров и сделали Observer Wards бесплатными, обновили ландшафт и добавили новый тип зданий – аванпосты.

Интересно: Cyberpunk 2077 получила собственные Instagram маски: как воспользоваться фильтрами

Новые герои

Void Spirit – четвертый дух которого, разработчиками отметили, как керри ближнего боя, основным атрибутом которого является интеллект.

Смотрите анонс нового героя Void Spirit:

Snapfire – обладает дальним типом атаки. Основной атрибут – сила.

Анонс героя Snapfire:

Некоторые изменения в обновлении

  • Теперь у каждого игрока есть свой курьер, который получает уровни вместе с героем. На 25 уровне он может использовать предметы.
  • Максимальный уровень – 30, на нем герои получают все таланты.
  • Способности, проходящих через невосприимчивость к магии, теперь наносят вред.
  • Варды бесплатные, все герои начинают с тремя свитками телепортации.
  • Изменили ландшафт карты.
  • Добавлены новые нейтральные сооружения – аванпосты. На карте они расположены там, где раньше бли боковые скамейки. Нажав на аванпост, игроки начинают шести секундный захват. Опыт дается как за захват аванпоста, так и каждые пять минут. К аванпосту можно перемещаться, у него неограниченный обзор. Они активируются после десятой минуты игры.
  • Добавили нейтральные предметы, которые выпадают из крик. Их можно продать, но можно передать союзнику. Всего существует 62 предмета, среди которых Poor Man's Shield и Iron Talon.
  • Stout Shield был убран из игры, герои ближнего боя блокируют 8 вреда от атак.

Другие новости, касающиеся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно

В Раде появился законопроект о пенсиях жителям Донбасса и Крыма: что он предусматривает
сегодня
3285
Теги: Техно Новости Техно Valve Игры
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Черная пятница 2019 на AliExpress: какие товары приобрести со скидками
сегодня 18:04 Черная пятница 2019 на AliExpress: какие товары приобрести со скидками
Анастасія Можаровська 373
Черная пятница 2019: какие смартфоны купить на распродажах
сегодня 14:07 Черная пятница 2019: какие смартфоны купить на распродажах
Анастасія Можаровська 3240
Черная пятница в Украине: магазины техники, где можно купить товар со скидкой
сегодня 12:32 Черная пятница в Украине: магазины техники, где можно купить товар со скидкой
Ірина Полицька 2526
Как удалить свой профиль в Facebook: пошаговая инструкция
26 ноября 10:08 Как удалить свой профиль в Facebook: пошаговая инструкция
Олена Кандяк 2292
Интересные факты о МКС: как создавали исследовательский бастион человечества в космосе
24 ноября 21:27 Интересные факты о МКС: как создавали исследовательский бастион человечества в космосе
Михайло Года 158
Новости
Больше новостей
Залиште відгук