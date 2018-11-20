Компания Valve выпустила патч 7.20 для игры Dota 2. Отметим, это первое масштабное обновление тайтла после международного турнира The International 2018.

Об этом сообщается на официальном сайте Dota 2.

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Патч 7.20 в очередной раз поменял игровую карту и добавил нового героя – Grimstroke в Capitans Mode. Кроме привычной корректировки баланса персонажей, игроки увидят новые артефакты и несколько необычных механик.

Основные изменения в патче 7.20:

Добивание союзного крипа теперь дает 20% золота от его стоимости;

Появился отдельный слот в инвентаре для свитка телепортации; Изъята ежедневная ротация бонусных героев; Изменена формула брони, благодаря которой все сооружения потеряли несколько единиц брони. Также сооружения перестали получать бонус брони от союзных героев поблизости; Переработана формула регенерации здоровья и маны от характеристик; Изменен Splash и Cleave; Продолжительность дня и ночи теперь составляет 5 минут; Добавлен новый эффект контроля – связка; Бонусная скорость передвижения от предметов теперь добавляется в процентах; Добавлены новые артефакты: Yasha and Kaya, Kaya and Sange, Ring of Tarrasque, Holy Locket; Удален артефакт Ring of Aquila.

Больше о нововведениях можно узнать на официальном сайте Dota 2.

Обзор патча 7.20 для Dota 2 – смотрите видео

Отметим, новый патч полностью перевернет игру, труднее всего будет спортсменам-первооткрывателям, которым придется "переварить" новое обновление за считанные дни.

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