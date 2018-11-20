Dota 2 получила масштабное обновление: детали о патче 7.20

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Dota 2 получила масштабное обновление
Dota 2 получила масштабное обновление / Фото из открытых источников

Компания Valve выпустила патч 7.20 для игры Dota 2. Отметим, это первое масштабное обновление тайтла после международного турнира The International 2018.

Об этом сообщается на официальном сайте Dota 2.

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Патч 7.20 в очередной раз поменял игровую карту и добавил нового героя – Grimstroke в Capitans Mode. Кроме привычной корректировки баланса персонажей, игроки увидят новые артефакты и несколько необычных механик.

Основные изменения в патче 7.20:

Добивание союзного крипа теперь дает 20% золота от его стоимости;

  1. Появился отдельный слот в инвентаре для свитка телепортации;
  2. Изъята ежедневная ротация бонусных героев;
  3. Изменена формула брони, благодаря которой все сооружения потеряли несколько единиц брони. Также сооружения перестали получать бонус брони от союзных героев поблизости;
  4. Переработана формула регенерации здоровья и маны от характеристик;
  5. Изменен Splash и Cleave;
  6. Продолжительность дня и ночи теперь составляет 5 минут;
  7. Добавлен новый эффект контроля – связка;
  8. Бонусная скорость передвижения от предметов теперь добавляется в процентах;
  9. Добавлены новые артефакты: Yasha and Kaya, Kaya and Sange, Ring of Tarrasque, Holy Locket;
  10. Удален артефакт Ring of Aquila.

Больше о нововведениях можно узнать на официальном сайте Dota 2.

Обзор патча 7.20 для Dota 2 – смотрите видео

 

Отметим, новый патч полностью перевернет игру, труднее всего будет спортсменам-первооткрывателям, которым придется "переварить" новое обновление за считанные дни.

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Теги: Техно Игры
Источник: Техно
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