Дотерский сленг: поймете вы игрока в Dota 2 – тест
Dota 2 является одной из самых популярных киберспортивных дисциплин в Украине. Наша страна подарила миру таких звезд как Даниил Dendi Ишутин и Владимир No[o]one Миненко, а тысячи молодых людей зажигаются игрой узнав об их успехах.
Коммуникация – одна из важнейших составляющих победы в киберспортивном мире. Сможете ли вы ответить на вопрос из войс-чата или объяснить родителям, что разговариваете на вполне цензурном языке?
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24 техно подготовил для вас тест, который поможет в этом разобраться:
Автор: Дмитрий Москвич
Источник: 24 Канал
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