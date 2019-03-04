Дотерский сленг: поймете вы игрока в Dota 2 – тест

Dota 2 является одной из самых популярных киберспортивных дисциплин в Украине. Наша страна подарила миру таких звезд как Даниил Dendi Ишутин и Владимир No[o]one Миненко, а тысячи молодых людей зажигаются игрой узнав об их успехах.

Коммуникация – одна из важнейших составляющих победы в киберспортивном мире. Сможете ли вы ответить на вопрос из войс-чата или объяснить родителям, что разговариваете на вполне цензурном языке?

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24 техно подготовил для вас тест, который поможет в этом разобраться:

Автор: Дмитрий Москвич