Дождь из расплавленного железа: астрономы обнаружили уникальную планету

Горячую экзопланету, которая находится на расстоянии 640 световых лет от Земли, обнаружили исследователи из Университета Женевы. Уникальным стало то, что на ней идет дождь из расплавленного железа.

Европейская южная обсерватория сообщила, что планету назвали WASP-76b.

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У планеты есть "дневная" и "ночная" сторона. К своей звезде она всегда повернута только одной стороной.

Почему на экзопланете падает дождь из расплавленного железа?

Температура на "дневной" стороне поднимается до 3000°C. Потому молекулы делятся на атомы, а затем железо на поверхности начинает испаряться.

Зато на "ночной" стороне планеты температура вдвое меньше – до 1500 °C. Такая значительная разница температур приводит к сильным ветрам. Они переносят испаренное железо с теплой стороны на холодную. Таким образом железо охлаждается и выпадает на поверхность в виде дождя.

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