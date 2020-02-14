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День святого Валентина: Google сделал тематический дудл

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День святого Валентина

14 февраля во всем мире отмечают День святого Валентина. Google создал свой традиционный праздничный дудл. Это своеобразная валентинка от поисковика.

Для дудла выбрали космическую тематику. На картинке можно увидеть инопланетян, которые открывают подарки ко Дню всех влюбленных.

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"Неважно где ты во Вселенной, любовь витает в воздухе. Независимо от того, находятся ли ваши любимые на расстоянии световых лет от вас, или может, они рядом, мы надеемся, что пространство не помешает им сообщить, что вы с ними счастливы", – пишут авторы дудла.

День святого Валентина
День святого Валентина – тематический дудл

Что известно о Дне святого Валентина

История происхождения Дня святого Валентина имеет много легенд. Одна из них рассказывает о священнике Валентине. Его, как и многих других христиан, преследовали и пытали. Священника Валентина схватили за то, что он венчал по христианскому обычаю молодоженов. После этого он был казнен.

Позже Папа Геласий признал днем ​​памяти святого Валентина 14 февраля. А в Средневековье появился обычай в день святого Валентина отправлять любимым записки с признанием.

Кстати, УПЦ предлагает украинцам праздновать День святого Валентина 12 августа. Ведь именно в этот день, согласно церковному календарю УПЦ, отмечают именины Валентина. 

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Автор: Виктор Терешков
Теги: Новости Техно Техно Интернет День Валентина Дудл
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