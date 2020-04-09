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Спасибо работникам коммунальных служб: новый дудл от Google

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Дудл от Google: спасибо работникам коммунальных служб / tech.informator.ua

Корпорация Google решила поблагодарить всех причастных, кто помогает в борьбе с распространением или лечением коронавируса. Для этого разработали специальный тематический дудл. 9 апреля компания добавила благодарность работникам коммунальных служб.

9 апреля Google добавил к дудлу поблагодарность коммунальщикам за то, что обеспечивают функционал городов в это непростое время пандемии коронавируса.

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Что изображает дудл

На классическом значке Google видим работающего коммунальщика, а рядом мусорник. Google отправляет к коммунальщику сердечки, как символ благодарности.


Новый дудл от Google / Скриншот

Кстати, администрация Google планирует выпустить серию логотипов, которые будут свидетельствовать о благодарности тем людям, которые спасают зараженных вирусом, противодействуют распространению вируса.

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Теги: Google Новости Техно Техно Интернет Дудл
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