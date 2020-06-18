Основатель популярного мессенджера Telegram Павел Дуров пригрозил корпорации Facebook судебным иском. Он утверждает, что соцсеть зарабатывает на рекламе мошеннических схем, а жалобы игнорирует.

Свое возмущение Дуров выразил на собственной платформе Telegram. По его словам, Facebook использует его имя для незаконной рекламы.

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Детали

Дуров убеждает, что Facebook зарабатывает на рекламе мошеннических схем уже более года.

"Эти мошеннические схемы одобряют модераторы Facebook, получая официальный статус рекламных объявлений, и тем самым вводя людей в заблуждение", – возмутился Дуров.



Пример мошеннической рекламы / Скриншот

Как пример, Дуров показал публикацию о 65-летней пенсионерке, которая поверила в незаконную торговую платформу "от братьев Дуровых", в результате мошенники оформили на ее имя кредит на сумму около 200 тысяч рублей (это 76 тысяч гривен).

Поэтому сейчас CEO Telegram требует от Facebook решить этот вопрос до конца недели, а также компенсировать убытки жертвам мошенников. Если этого не случится, Дуров готов обратиться в суд.