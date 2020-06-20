Дуров придумал, как бороться с "монополией Apple и Google"
Основатель популярного мессенджера Telegram Павел Дуров считает, что Apple и Google уже 10 лет имеют монополию на установку приложений для iOS и Android.
По его словам, это позволяет компаниям устанавливать "сумасшедшую комиссию" в размере 30% от продаж. При этом регуляторы эту несправедливость игнорируют, написал Дуров в Twitter.
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Он также добавил, что в результате пользователи вынуждены платить больше, а стартапы и целые отрасли разрушаются или становятся банкротами.
Какое решение
Дуров предлагает покончить с монополией Apple и Google. По его словам, нужно предоставить пользователям возможность устанавливать приложения непосредственно или через альтернативные магазины приложений, а не только через AppStore под контролем Apple, или PlayMarket, которую контролирует Google.
Он предлагает сделать установку приложений на мобильные устройства так, как это происходит на ПК.
Кстати, недавно Дуров решил бороться с несправедливостью в Facebook. По его словам, соцсеть зарабатывает на рекламе мошеннических схем, в одной из таких афер даже использовали его имя.
Поэтому он требует от Facebook решить этот вопрос до конца недели, а также компенсировать убытки жертвам мошенников. Если этого не случится, Дуров готов обратиться в суд.