Кто такой Джек Дорси: основатель Twitter, который превратил детскую мечту в миллиарды

Недавно издание The New York Times написало, что в Кремниевой Долине существует некий “культ личности”, который сформировался вокруг основателя Twitter Джека Дорси.

Что о нем известно, и почему он так популярен-расскажем в материале.

Детство и юные годы Джека Дорси

Читайте также: Twitter будет блокировать фейковые аккаунты Илона Маска

Родился Джек Дорси 19 ноября 1976 года в Сент-Луисе (штат Миссури, США) в семье инженера медицинского оборудования и домохозяйки. В детстве парень не выделялся среди своих сверстников, он был очень скромным и даже робким, ведь в детстве Дорси имел проблемы с речевым аппаратом – он заикался. Однако, когда парень пошел в первый класс, ему удалось преодолеть свою замкнутость. В это трудно поверить, однако первоклассник сам записался на курсы ораторского искусства, чтобы преодолеть свои проблемы с языком.

В школе Дорси не блистал успеваемостью и был обычным школьником: он любил рисование и историю искусств, увлекался теннисом, принимал активное участие в жизни школьной газеты, а также посещал компьютерные курсы. К слову, знакомством с компьютером Джек обязан своему отцу. Именно он принес домой первый персональный IBM, когда тот только появился в продаже.

Будучи ребенком, Джек любил городские карты, изучению которых посвящал немало своего свободного времени. Он мог часами бродить по городу с дорожным путеводителем в руках, сверяя правильность зафиксированных на бумаге маршрутов.



Джек Дорси в юношеские годы

К слову, такое увлечение помогло юноше реализовать себя. В 1990 году в возрасте 14 лет Джек начал сотрудничество с таксомоторными перевозными организациями. Суть его работы сводилась к написанию программ для оптимизации деятельности диспетчерских служб этих контор. Программы юного Джека Дорси оказались настолько востребованными, что и сегодня, спустя 23 года, они успешно используются диспетчерами Сент-Луиса.

Существует также версия, что неясная идея о создании чего-то вроде Twitter родилась в голове Джека Дорси примерно в то же время. Дело в том, что тогда Джек часто становился свидетелем разговоров между водителями такси, которые обсуждали по рации, где они находятся и чем занимаются сейчас. Как известно, то же самое день в день делают сотни миллионов пользователей Twitter.

Читайте также: Из-за "русскоязычных ботов" Twitter массово блокирует фейковые аккаунты

Летом 1991 года программист-самоучка устроился на практику в местную компанию Mira Digital Publishing. Талант и целеустремленность парня настолько поразили тамошнего директора, что уже через несколько недель он в шутку (а может и всерьез) начал называть себя "помощником летнего стажера".

Окончив в 1995 году школу, Джек Дорси пошел учиться в Научно-технический университет Миссури. Впрочем, там он надолго не задержался. Будучи тайно влюбленным в Нью-Йорк, парень не оставлял надежды однажды туда перебраться. Естественно, делая для этого все возможное.

Первые шаги в карьере Джека Дорси

Однажды, найдя недочет в работе сайта нью-йоркской компании Dispatch Management Services, Джек решил написать письмо ее управляющему Грегу Кидду с сообщением об уязвимости веб-ресурса. Несмотря на то, что речь шла фактически о "взломе" сайта, Грег Кидд не стал обращаться в полицию. Вместо этого он предложил Джеку работу в компании. Провинциал не стал долго раздумывать над предложением: проучившись в университете Миссури всего-на-всего два года, он бросил его в пользу возможностей, которые открывались перед ним.



Джек Дорси не закончил учебу в университете

Журналист Ник Билтон вспоминает Дорси как "довольно странного чувака с кольцом в носу, слушателя панка, который бросил университет Нью-Йорка и тусовался с ноутом по кафе, не в состоянии устроиться на работу даже в магазин обуви".

Позже Кидд пригласил Дорси еще на одну работу, однако уже в Окленде, на что юноша с радостью согласился. Сначала дела Джека на новом месте шли во всех смыслах довольно скромно. Он удаленно работал над созданием программного обеспечения для местного оператора паромных перевозок, а в свободное время – помогал воспитывать дочь Кидда.

Кстати, жил Дорси в это время в миниатюрном (6 квадратных метров) сарайчике во дворе дома, где жил Кидд. Не смотря на поистине спартанские условия, Дорси, по большому счету, все устраивало. В его "апартаментах" был доступ к широкополосному интернету, а также возможность принимать джакузи в доме гостеприимного товарища.



Джек Дорси проживал в маленьком сарайчике на начале своей карьеры

Однако вскоре Джеку Дорси пришлось распрощаться с таким размеренным образом жизни. Молодого человека заметили в Силиконовой долине, куда пригласили работать в компанию Odeo. В то время ею руководил опытный программист и предприниматель, который подавал большие надежды Эван Уильямс – автор всемирно известного сервиса блогов Blogger. Последний Эван в свое время выгодно продал Google, а на вырученные деньги основал собственную компанию, целью которой было развитие потенциально прибыльных интернет-стартапов.

Читайте также: Twitter массово блокирует аккаунты пользователей, которым на момент регистрации не исполнилось 13 лет

Сначала дела в Odeo шли неплохо, но ближе к 2006 году ситуация начала меняться в худшую сторону. Виной тому стал кризис идей для новых проектов, за этим последовали и финансовые трудности (инвесторы начали отказывать Odeo в поддержке).

История создания Twitter

Как это ни странно, но проблемы компании подтолкнули Джека Дорси к его звездному часу. Как-то он поделился с Эваном своей идеей веб-сервиса, который бы предоставлял своим пользователям возможность узнавать, чем занимаются их друзья сейчас. Найдя предложение интересным, Эван Уильямс выделил Дорси две недели на реализацию бета-версии проекта.



Джек Дорси вынашивал идею создания Twitter с 8 лет

Откладывать в долгий ящик шанс реализовать одно из своих давних мечтаний Джек не стал. Заручившись поддержкой Флориана Уэббера (ведущего программиста Odeo), Джек Дорси справился с задачей в отведенные ему сроки. Как результат, через 14 дней был готов не только программный код нового сервиса, но и придумано его название – Twitter ("щебетать").

Будущее нового сервиса микроблогов оказалось настолько перспективным, что к работе над ним один за одним начали присоединяться другие сотрудники компании. Логичным итогом такой текучести кадров стало выделение проекта Джека Дорси в отдельную компанию.

21 марта 2006 года состоялось одно из самых знаковых событий в жизни Twitter – Джек Дорси опубликовал первый в истории твит: "just setting up my twttr", что в переводе с английского означает "настраиваю мой Twitter". Прошло несколько месяцев, и в середине июля 2006 года интернет-общественности стала доступна публичная версия сервиса.

just setting up my twttr — jack (@jack) 21 березня 2006 р.

Однако существует и совсем другая версия становления Twitter. К примеру автор книги " Hatching Twitter: A True Story of Money, Power, Friendship, and Betrayal Ник Билтон утверждает, что "истории Дорси придумывал одну круче другой. В интервью Vanity Fair он заявил, что идея Twitter вообще пришла ему в голову в 8 лет, в далеком 1984 году. Затем он заявил, что идея появилась из наблюдения за картами, поездами и жизнью городов. Далее появилась версия, что идея Twitter возникла на спортплощадке в Саус-Парке. Парад версий закончился тем, что у Дорси появился новый имидж. Он стал подражать Стиву Джобсу, придумал для себя стиль, в котором одевается постоянно: белая застегнутая на все пуговицы рубашка Dior, голубые джинсы и черный блейзер.

Другой проект Джека Дорси – Square

Кроме того, Джек стал основателем компании, которая разрабатывала решения для приема и обработки электронных платежей – Square. Почти сразу после назначения председателем совета в Twitter Inc. Джек Дорси начал разрабатывать новую платформу для принятия кредитных карт на мобильных устройствах.

Читайте также: Twitter начал тестирование важной функции

Им стало небольшое квадратное устройство, которое подходит для iPod, iPhone, iPod touch и устройств на Android. Гаджет подключался через разъем для наушников и позволял человеку проводить различные операции с банковской картой, такие как оплата счетов, перечисление средств и другие.

На данный момент в компании работает около 800 человек. Журнал Business Insider в 2012 году оценил компанию Square Inc. в 3,2 миллиарда долларов.

Джек Дорси не пользуется ноутбуком

Примечательным является то, что основатель Twitter пока не пользуется ноутбуком, ведь, как утверждает сам Дорси, он отвлекает его. Зато мужчина все делает на собственном смартфоне, даже набирает большой тест, точнее – надиктовывает его голосовому помощнику.



В повседневной жизни Джек Дорси не пользуется ноутбуком

Стоит отметить, что предприниматель считает, что компьютеры и телефоны могут съедать все время человека, так как в них скрывается слишком много интересного. Чтобы этого не происходило, Дорси завел несколько привычек: утром он не проверяет телефон, пока не выйдет на работу, а когда ему нужно поработать, отключает все уведомления.

Основатель Twitter объяснил, что без сообщений весь экран телефона занят только одним приложением, и ему не приходится постоянно отвечать на входящие сообщения.

Я могу полностью сфокусироваться на том, что передо мной, вместо всего, что выскакивает перед глазами, как это было бы на ноутбуке,

– подчеркнул Дорси.

Еще один способ Дорси не отвлекаться – убирать гаджеты подальше во время совещаний.

На встрече мы убираем телефоны и закрываем ноутбуки, чтобы мы все могли сфокусироваться (на предмете обсуждения - ред.) и не просто провели время вместе, но и сделали его осмысленным,

– рассказал он.

По мнению предпринимателя, если компьютеры и телефоны включены, совещание проходит зря – все отвлекаются.

Читайте также: В Twitter произошел масштабный сбой: пользователей просят сменить пароли

Каким бы противоречивым ни был Джек Дорси, все же его продукт пользуется огромной популярностью и доказательством тому 200 миллионов зарегистрированных пользователей в Twitter, а также миллиардные состояния. И как сказал один из бывших сотрудников Twitter: "самый Крутой продукт, который Джек Дорси когда-либо создавал, – это сам Джек Дорси".

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно.