Кто такой Джек Ма: сказочная история успеха китайского миллиардера

Основатель компании Alibaba Джек Ма прилетел в Украину и проведет лекцию харьковским студентам. Сейчас он – самый богатый человек Китая, однако не всегда в жизни Ма были доходы.

История успеха китайского миллиардера Джека Ма очень напоминает сказку. Еще каких-то 15 лет назад мужчина был обычным учителем со скромной зарплатой 15 долларов в месяц. Сейчас по версии издания Forbes Джек Ма – самый богатый человек Китая.

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Журналисты Техно 24 подготовили для вас интересные факты из жизни известного китайца и историю его успеха.

Детство и юность Джека Ма

Ма Юнь родился в 1964 году в Ханчжоу в семье бедных музыкантов. Родители не могли дать сыну стартовый капитал. Да и родился парень не в лучшее время – в период "Культурной революции", вдохновителем которой стал Мао Цзэдун.

Под каток "революционных" репрессий попала партийная оппозиция и интеллигенция. В случае семьи Ма Юня в опале оказались все: бабушка с дедушкой – члены Националистической партии – и родители.



Джек Ма в детстве

После визита Ричарда Никсона в родной город Юня Хуанчжоу превратился в туристическую Мекку. Ма увидел в этом способ заработать карманные деньги и бесплатно выучить английский язык.

Подросток рано утром отправлялся в отель, где предлагал иностранцам бесплатные и взаимовыгодные экскурсии. Туристы для легкости в произношении назвали Ма Юня "Джеком". Имя "прилипло" к парню, и с тех пор китаец стал Джеком Ма.

Но если успехи в изучении английского языка у парня были заметными, то с учебой у Джека не сложилось. По словам китайского предпринимателя, он дважды провалил тесты в начальной школе и трижды в средней. Два раза Ма "завалился" на экзаменах в колледже, а когда его закончил, получил отказы от всех работодателей.



Джек Ма в юности

В 1988 году, после окончания местного педагогического вуза, Джека взяли преподавателем с месячным окладом 12-15 долларов. Но Джек не расстраивался: он 10 раз подавал заявку на поступление в Гарвардский университет и столько же получал отказ.

В начале 1990 годов Джек Ма отправился на поиски прибыльной работы, но стучал во все двери бесполезно. Даже в ресторанной сети KFC Ма отказали, при этом он оказался единственным из 24 претендентов, кого не взяли даже помощником менеджера. Джек уверен, что руководство напугали маленький рост и скромная внешность претендента.

Начало карьеры

Первые шаги в бизнесе Джек Ма сделал в начале 1990 годов: молодой педагог основал агентство переводов "Хайбо", которое выводил в прибыль 3 года. Компаньоны опустили руки, увидев, что стоимость аренды офиса втрое превысила доход в первый рабочий месяц. Но Ма сдаваться не думал: для поддержки бизнеса продавал сувениры, одежду и разные товары.

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Через 3 года "Хайбо" без копейки внешних инвестиций принесла первую прибыль. Сегодня это крупнейшая в Ханчжоу организация, которая предоставляет услуги переводчиков.

Джек Ма не имел опыта работы с компьютером и понятия не имел о программировании. Впервые предприниматель столкнулся с интернетом в Америке, куда в 1995 году отправился с китайской делегацией в качестве переводчика. Сделав запрос "пиво", Джек не увидел в результатах нужного продукта китайского производства. Поисковик Yahoo! информации о Китае не содержал. Тогда и появилась идея основать после возвращения на Родину интернет-компанию.



Джек Ма и его жена

В Сиэтле Джек Ма впервые разместил на сайте рекламу "Хайбо" и убедился в эффективности: через 2 часа китайское агентство переводов получило 6 предложений из Америки, Японии и Германии.

Вернувшись из США, Джек основал второй бизнес-проект по созданию веб-сайтов, назвав его "Китайские желтые страницы". Денег на аренду помещения не было, и Ма разместил офис в собственной квартире. Деньги для старта – 2 тысячи долларов – помогли найти жена и друг.

Основание Alibaba

В 1999 году, через 14 месяцев, Джек Ма ушел из правительственной структуры и основал с единомышленниками компанию Alibaba Group – площадку для торгов предприятий мелкого и среднего звена. Название Джеку навеяла восточная сказка о предводителе сорока разбойников, который знает "кодовое слово" для доступа к пещере с несметными сокровищами. Это корпоративная версия названия, прагматичная – "Али-Баба" легко произносится на всех языках.

В начале 2000 года детище Джека Ма выиграло 25 миллионов долларов инвестиций, но к прибыли это не привело. Тогда компания придумала систему, которая помогла китайским экспортерам найти клиентов в Америке. В 2002 году Alibaba получила первую прибыль – 1 доллар, после чего выручка пошла вверх.



Джек Ма на обложке журнала Forbes

Через 10 лет доход компании Ма превысил триллион юаней, еще через год, в 2013 году, Джек ушел с президентского поста, оставив за собой председательство в совете директоров.

В 2014 году Alibaba провела IPO и разместила акции на фондовой бирже Нью-Йорка, планируя привлечь 1 миллиард долларов инвестиций, но реальность превзошла мечты: компания Джека Ма привлекла 25 миллиардов долларов.

Состояние

В ноябре 2014 года состояние Джека Ма эксперты оценивали в 32,7 миллиарда долларов, Что вывело бизнесмена на лидерскую ступень самых богатых китайцев и на 18 в мировом рейтинге.

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В том же году Forbes поставил Джека на 30 место в списке "самых могущественных людей Китая". Основатель империи Alibaba – первый китайский предприниматель, оказавшийся на обложке журнала Forbes.

Секреты успеха Джека Ма

Когда вы начинаете свой бизнес, это означает, что вы отказываетесь от стабильного дохода, больничных и годовых бонусов. Если вы не знаете все о ваших конкурентах, или вы недооцениваете их, или вы не видите в них угрозу, то вы обязательно проиграете. Готовьте себе замену. Снижайте зависимость своей команды от вас – прививайте подчиненным навыки, которые есть у вас, учите их тому, что знаете сами. Со временем вы сможете переложить значительную часть своих обязанностей на команду и заняться другими проектами. Работайте с теми, чьи профессиональные навыки выше ваших. Если вам постоянно приходится давать советы специалистам, значит, вы наняли не тех людей. В своей сфере сотрудник должен быть гораздо более квалифицированным, чем вы. Не смешивайте бизнес и политику. Капитал – бочка с порохом, а политика – зажженная спичка. Если вы попытаетесь совместить одно с другим, последствия будут вполне предсказуемыми. Нет ничего хуже отказа от амбиций. Бросая незаконченное дело, вы не только признаете свое поражение – вы отказываетесь от самого себя.

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