Ошибка – лучшее удобрение для завтрашнего успеха, – вдохновляющие цитаты Джека Ма

Основатель и глава совета директоров компании Alibaba Group Джек Ма приехал в Украину и выступил на Киевском международном экономическом форуме. Техно 24 собрал самые важные цитаты из его выступления.

Об инвестициях

Инвестируйте в людей. Инвестируйте в маленьких, рядовых людей. Это – ключ к развитию. Вы должны тратить время для их развития. Развиваться вместе с ними.

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Прошлый век проходил под лозунгом "Чем больше, тем лучше". Мы имели последствия индустриальной революции. Новый век имеет другие слоганы: "чем гибче, тем лучше", "чем меньше, тем лучше". То есть раньше достаточно было быть только большой компанией. Сейчас важно быть хорошим предприятием, которое не обязательно должно быть гигантским.

Об ошибках

Ошибка – это лучшее удобрение для завтрашнего успеха. Нам всегда говорили: "вам так повезло – Alibaba работает двадцать лет, вы так много достигли". Да, мы очень много работали. Но мы и делали много ошибок. У нас было так много ошибок, что вам сложно представить.

Когда вы ежедневно слышите истории успеха, вам может казаться, что успех такой простой. Но все делают ошибки. Я вам рекомендую учиться на ошибках других. Это сделает вас сильнее.



Джек Ма выступил на Киевском международном экономическом форуме

О кадрах

Сейчас очень популярен метод хедхантинга: хочешь хорошего специалиста – переманиваешь его в свою компанию. Я был учителем. Я ничего не знал о технологиях, о бухгалтерском учете и тому подобное. Как учитель я знал: лучший способ найти хороших учеников – найти единомышленников. Это должны быть умные люди, даже умнее вас. И вы должны в них верить.

Вот на протяжении всех этих 20 лет я пытался быть хорошим учителем на своем посту. Я называю себя CEO – Chief Education Officer – главный образовательный директор (это игра слов от Chief Executive Officer – главный исполнительный директор, – ред.). И еще один совет – не нанимайте сразу руководителя. Если вы знаете, что этот человек через 5 лет станет классным боссом – нанимайте лучше его.

Не думайте, что хорошие специалисты – крутые только за пределами вашей компании. Хорошие люди есть внутри вашей компании: они в вас верят, они идут за вами. Вы должны тратить время, чтобы обучать их, работать с ними, развиваться с ними вместе, инвестировать в них.

О конкуренции с госпредприятиями

Многие люди жалуются на государственные предприятия: "они такие большие", "они такие мощные". Но это не должно беспокоить частный сектор. Рынок очень большой. Я думаю, что мы должны с ними конкурировать, частные компании должны доказать обществу, что мы можем показать лучший результат. И это тем, чем я занимаюсь. Государственные предприятия – они повсюду. Но взгляните – они уменьшаются, они фокусируются на маленьких вещах.

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На вопрос ведущего о том, какой бы он дал совет президенту по этому вопросу, Я ответил:

Мой совет стране, людям – развить частный сектор, доверять таким компаниям. Когда я был молод, я не любил эти большие компании, как Microsoft. А сейчас, думаю, они нас боятся.

О технологиях и будущем

Я не боюсь будущего. Не волнуюсь из-за него. Как предприниматель, я должен прогнозировать будущее. Когда я вижу новую технологию – я должен принять ее. Если я не могу прогнозировать будущее, я нанимаю человека, который будет этим заниматься.



Джек Ма дал предпринимателям несколько советов

О роботизации и ИИ

В будущем машины станут умнее: они не будут уставать, будут лучше учиться. Для того, чтобы наши дети были лучше машин, нам нужно научить их быть креативными и инновационными. Тогда они будут значительно лучше машины. Искусственного интеллекта не нужно бояться, вы всегда можете стать лучше него.

Люди используют свой мозг менее чем на 7%. Вы действительно думаете, что мы можем создать, что-то такое, что будет умнее нас?

У машин есть чипы, а у людей есть сердца. Ничто не заменит человеческое сердце. Проблема в том, что вы недостаточно хороши в своей работе. Если это действительно так, тогда найдутся лучше вас.

О работе

Если вы ненавидите свою работу, то даже работая 2 часа в день, вы будет расстроены. А вот если вы обожаете свое дело, как вот я, вы будете заниматься им 10 часов в день, 15 часов... И будете счастливы. Я думаю над своим делом, когда принимаю душ, когда бегаю, даже когда сижу на унитазе.

О торговой войне между США и Китаем

Я верю в торговлю. И я верю в свободную торговлю. По моему мнению, проблемы, которые возникли между США и Китаем – их можно решить. Я знаю, что между правительствами могут быть напряженные отношения. Но здесь важно, чтобы люди любили друг друга, бизнес уважал друг друга.

О доставке с Aliexpress

Я был очень разочарован, когда узнал, что посылки с Aliexpress в Украину идут 4-7 дней. Это же как в прошлом веке. Мы должны это исправить. Мы должны улучшить логистику. Логистика – это важно. Платежи – это важно. Интернет – это важно.



Джек Ма в Киеве

Секрет успеха для бизнеса

Одна из причин, почему Alibaba так быстро развивается – в течение 20 лет я не потратил и получаса своего времени на обсуждение, как заработать деньги. Мы обсуждаем, как помогать людям, решать их проблемы. И если вы делаете это правильно – деньги сами придут.

Бизнесмены, дам вам совет: если вы думаете исключительно о деньгах, то с вами никто не будет сотрудничать, а значит бизнес провалится.

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