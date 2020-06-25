Правительство приняло проект об э-резидентстве в Украине. Это позволит иностранцам отдаленно вести бизнес в Украине и будут иметь упрощенный доступ к административным услугам. Это особенно актуально для развития сферы IT.

Об этом рассказал глава Министерства цифровой трансформации Михаил Федоров.

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Что такое э-резидентство

Это, буквально, электронное гражданство страны, один из уникальных проектов Минцифры. Его идея заключается в том, чтобы дать возможность удаленно создавать и управлять бизнесом на территории Украины.

В частности, бизнесмен сможет подписывать документы электронной подписью, получит доступ к банковским услугам, онлайн-платежам, работе с поставщиками и тому подобное.

Цель

Такие упрощенные условия должны сделать Украину более привлекательной для иностранного бизнеса. Это особенно актуально для IТ-индустрии.

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При этом Федоров подчеркнул, что все э-резиденты будут проходить тщательную проверку в Украине со стороны правоохранительных, финансовых органов и Минцифры.

Уже до конца 2020 года должны запустить портал э-резидентства, тогда же должны появиться и первые э-резиденты.